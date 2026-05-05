ATA celebra el impulso del empleo en abril, pero avisa de efectos de la guerra en la economía y turismo

Archivo - El presidente de ATA, Lorenzo Amor. - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID 5 May. (EUROPA PRESS) -

La Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos, ATA, ha destacado que el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) sumó 15.439 autónomos en el mes de abril, situando la cifra total en 3.444.973 trabajadores por cuenta propia, aunque ha trasladado su preocupación por los efectos de la guerra de Irán en la economía y el turismo.

"Aunque los datos son positivos, todos los meses de abril se muestra un crecimiento del empleo, estamos preocupados por los efectos de la guerra en el empleo, la economía y el turismo, que ha acaparado prácticamente el 50% de la afiliación", ha señalado el presidente de ATA, Lorenzo Amor.

Las cifras de abril, publicadas este martes y recogidas por ATA, reflejan que los autónomos crecen en 15.439 personas, lo que supone prácticamente 500 autónomos más cada día. Además, este incremento de 15.439 autónomos es el mayor incremento registrado en un mes de abril de los últimos cinco años.

La asociación ha destacado que todas las comunidades autónomas sumaron cotizantes por cuenta propia durante el mes de abril. En términos absolutos, Andalucía lideró la creación de empleo autónomo con 3.283 nuevos cotizantes al RETA, seguida de Cataluña (+2.930 autónomos) y Baleares (+2.880 autónomos).

Con un crecimiento por encima de los 1.000 nuevos autónomos también estuvieron la Comunidad Valenciana (+1.944 autónomos) y Comunidad de Madrid (+1.668 autónomos). Baleares fue la que porcentualmente mayor crecimiento registró (+2,8% de cotizantes al RETA en un solo mes).