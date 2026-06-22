ATA concede el premio autónomo del año 2026 al plan de respaldo a los autónomos del Gobierno canario

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MADRID, 22 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA) ha fallado sus premios Autónomo del Año, en su edición número 25, reconociendo 11 iniciativas o trayectorias para celebrar las bodas de plata de estos galardones.

Según ha informado este lunes la organización, el jurado ha concedido por unanimidad el premio autónomo del año 2026 al plan de respaldo a los autónomos del Gobierno de Canarias por ser "un ambicioso proyecto" que recoge muchas de las demandas de ATA para facilitar la vida a los más de 147.000 autónomos de las islas.

Las nuevas medidas del Gobierno canario para los autónomos ofrecen ayudas directas y exenciones fiscales para frenar el abandono empresarial y facilitar el relevo generacional, la competitividad de las empresas y la creación de empleo, destaca ATA.

En la categoría de asociacionismo empresarial, la organización que lidera Lorenzo Amor ha premiado al Consejo General de Colegios de Agentes Comerciales de España y al Consejo General del Notariado.

Los galardones al mejor programa en favor de los autónomos han recaído en la 'Estrategia Integral de Autónomos' de Murcia y en la 'Estrategia de Impulso al Trabajo Autónomo' de Castilla-La Mancha.

PREMIOS A LA TRAYECTORIA Y A EMPRENDEDORES

ATA ha concedido además dos galadores para premiar la trayectoria de dos autónomos: Jesús Burgos, segoviano de 80 años, y Carmen Riveiro, de 78 años.

Jesús Burgos comenzó su trayectoria laboral como repartidor de Bimbo y pronto abrió su primera pastelería en la calle Antonio López de Madrid, sin dejar su trabajo como repartidor. Posteriormente comenzó a abrir más pasterías y fábricas. En 1976 promovió su primera actuación residencial en Las Rozas y a lo largo de los años ha impulsado y participado en el desarrollo de locales comerciales, edificios de oficinas, parques empresariales, naves logísticas, polígonos industriales y centros comerciales.

Jesús Burgos continúa hoy desarrollando nuevos proyectos empresariales. Participa como socio relevante de Mercapastry y La Tahona, compañías vinculadas al sector alimentario. A ello se suman actividades relacionadas con el reciclaje, el sector agroalimentario, la comercialización de jamones y la hostelería, donde participa actualmente en varios establecimientos de restauración en Madrid.

Por su parte, Carmen Riveiro, que es jubilada parcial, trabaja en el sector del lino (en el taller Liño de Galicia) y fue una de las promotoras de la Asociación Amigos del Lino que se fundó en el año 1992. Desde Vimianzo desarrolla una importante labor de recuperación de la tradición vinculada a la artesanía textil del lino, de la que Galicia fue potencia entre finales del siglo XVII y principios del XIX.

Actualmente está colaborando en un proyecto con la Fundación Adolfo Domínguez para recuperar el lino gallego.

Por su parte, los premios de ATA en la categoría de Emprendor han sido concedidos a Estefanía Escolano por su proyecto "Micro'Van belleza sobre ruedas", "un proyecto innovador de autoempleo" que transforma una furgoneta en un salón de belleza móvil en la sierra de Granada, y a Erika Vicente, al frente del grupo inmobiliario AVAM, referente en Ciudad Real y alrededores.

MARÍA REY Y PILAR GARCÍA DE LA GRANJA, PREMIOS PARA LA PRENSA

En la categoría de premios para la prensa, ATA ha otorgado sus galardones a María Rey y Pilar García de la Granja.

María Rey, licenciada en Periodismo por la Universidad Complutense de Madrid, inició su carrera en la Cadena SER en Galicia y, tras pasar por distintos medios, trabajó en Antena 3 durante 25 años. En la actualidad, conduce el programa diario 120 Minutos en Telemadrid y desde el 31 de octubre de 2023 preside la Asociación de la Prensa de Madrid.

Por su parte, Pilar García de la Granja presenta y dirige 'Mediodía Cope' de lunes a viernes y lleva el peso de la interpretación de la actualidad económica desde Herrera en Cope hasta la Linterna con Ángel Exposito. En 2016, fundó la Fundación Querer, una organización sin ánimo de lucro dedicada a la investigación de enfermedades neurológicas raras en niños y adolescentes.