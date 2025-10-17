ATA dice a Díaz que "hable menos de los autónomos y haga más" y les dé acceso al subsidio de más de 52 años

Archivo - El presidente de ATA, Lorenzo Amor, y la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, en una imagen de archivo - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la organización de autónomos ATA y vicepresidente de la CEOE, Lorenzo Amor, ha "recomendado" a la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, que "hable menos de los autónomos y haga más" por ellos.

En su cuenta de X, Amor ha recordado a Díaz que el subsidio para mayores de 52 años es un derecho que no tienen los autónomos y que es competencia absoluta de su Ministerio.

"Es incomprensible que se abandone y se niegue esta protección social a los autónomos contraviniendo la recomendación quinta del Pacto de Toledo. Por cierto, la mayoría a quien se niega este derecho son mujeres autónomas", ha denunciado Amor.