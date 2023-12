ATA prevé que el empleo crezca hasta un 1,2% en 2024 y el paro caiga por debajo del 12%

Asegura que 2024 será un año en el que se notará el freno en la economía



MADRID, 26 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA) prevé que en 2024 el empleo se mueva en una horquilla entre el 1,1% y el 1,2%, lo que supondría entre unos 190.000 y 230.000 empleos más hasta reducir la tasa de paro a algo menos del 12%, datos "positivos", pero mucho "más lentos" de lo que se debería.

"Los datos de empleo a lo largo de 2023 reflejan una importante desaceleración en el ritmo de crecimiento. Se ha destruido empleo en los últimos meses del año, siguen bajando los autónomos de sectores tan importantes como el comercio, hostelería, industria y agricultura y la reducción del paro es la menor que la que se ha producido en los últimos 3 años", ha señalado el presidente de ATA, Lorenzo Amor.

Así, el presidente de ATA pronostica que 2024 sea un año "difícil" para los autónomos y donde se notará el "freno a la economía", con un Producto Interior Bruto (PIB) que crecerá por debajo del 1,5% el próximo año, según previsiones de los autónomos.

No obstante, destaca que las previsiones para 2024 pueden oscilar bastante en función de que el Gobierno decida o no retirar completamente las medidas antiinflacionistas y señala que se tendrá que esperar unos meses para poder situar correctamente la inflación en España, con una horquilla que puede oscilar entre el 2,5% y el 3,5% dependiendo de muchas de las decisiones que aún no se han tomado.

Por tanto, para ATA, con la situación actual, los gastos seguirán en aumento y será complicado compensarlos sin subir los precios y sin que se note un freno definitivo en la economía, estancando los datos de crecimiento de empleo, que aunque "positivos" serán mucho más lentos de lo que debería.

Asimismo, la "incertidumbre" marcará 2024, y será un año donde la mayor parte de los autónomos no cree que pueda ampliar plantilla e incluso alguno confiesa que de seguir así tendrá que reducir plantilla, un síntoma de que el "aguante de los autónomos está muy al límite", según datos del 'Barómetro de ATA'.