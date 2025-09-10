Bildu lamenta la derrota de la reducción de jornada, pero retomará las negociaciones de Presupuestos este mismo mes

Archivo - La portavoz de EH Bildu en el Congreso, Mertxe Aizpurua, atiende a los medios de comunicación durante una sesión plenaria extraordinaria, en el Congreso de los Diputados, a 22 de julio de 2025, en Madrid (España). - Ananda Manjón - Europa Press - Archivo

MADRID 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de EH Bildu en el Congreso, Mertxe Aizpurua, ha admitido este miércoles que la derrota que sufrirá el Gobierno con la reducción de la jornada laboral "no es una buena noticia", pero ha confirmado que su formación retomará las negociaciones de los Presupuestos Generales del Estado este mismo mes.

Justo a la entrada a la sesión plenaria de este miércoles, los medios han preguntado a Aizpurua por la derrota que PP, Vox y Junts infligirán con sus enmiendas de totalidad al proyecto para reducir la jornada laboral a 37,5 horas semanales. "Ya veremos. Eso indica que va a seguir todo igual, pero esperamos que no sea así", ha contestado, en referencia al más que probable resultado de las votaciones.

En lo relativo a las negociaciones presupuestarias, la dirigente independentista ha recordado que su formación lleva "dos años" con el procedimiento "iniciado" y ha puesto muchas peticiones sobre la mesa que han sido "muy trabajadas". Eso sí, ha admitido que el proceso ahora mismo está "quieto" y "parado" y que la intención es retomar este mes lo que se venía negociando "desde el principio". "Veremos cómo va", ha remachado.