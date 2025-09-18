Casi la mitad de nuevas ofertas de empleo piden FP en detrimento de grados universitarios, según Adecco

Archivo - Fachada de la oficina del INEM. - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

Casi la mitad (46,96%) de las empresas en España han pedido un nivel formativo equivalente a la Formación Profesional (FP) en las ofertas de empleo publicadas en el último año, de manera que la demanda de estos perfiles en el mercado laboral español ha aumentado en cinco puntos respecto a 2023.

Este ascenso contrasta con la importante caída experimentada por el empleo dirigido a titulados universitarios (21,42%), que ha disminuido en seis puntos porcentuales en el último año, según datos recogidos por el portal de trabajo Infoempleo y Adecco en el informe 'Infoempleo Adecco 2024: Oferta y demanda de empleo en España'.

Dentro de la FP el comportamiento no ha sido homogéneo. Así, los trabajos dirigidos a titulados en ciclos formativos de grado superior se han incrementado 7,31 puntos, pasando a representar el 33,03% de las vacantes publicadas este último año, pero las ofertas que requieren titulados en ciclos formativos de grado medio se han reducido 2,25 puntos, y pasan a suponer el 13,93% del total.

Cabe resaltar que el 75,93% de esas ofertas para FP no especifica la familia profesional concreta que se necesita, solo que la persona que opta al puesto de trabajo posea esa formación, porcentaje que en el último año ha crecido 9,13 puntos porcentuales.

Las áreas que más ofertas de empleo han recibido en 2024 son administración y gestión, que repite posición un año más liderando el ranking, aunque experimenta la mayor caída interanual, con 2,4 puntos porcentuales (pp) menos, hasta el 6,29%.

Le sigue electricidad y electrónica (4,5%); fabricación mecánica (2,61%); instalación y mantenimiento (2,47%); comercio y marketing (1,25%) e informática y comunicaciones (1,04%).

NUEVA OFERTA: INDUSTRIA, CONSTRUCCIÓN Y LOGÍSTICA

Durante el último año, la nueva oferta laboral para titulados de FP ha estado más orientada a sectores productivos y técnicos, especialmente industria, construcción y logística, que ganan peso frente a servicios más generalistas.

Desde Adecco han indicado que esto refleja una transición hacia un modelo económico que valora más las competencias técnicas prácticas, alineado con procesos de digitalización, automatización y sostenibilidad.

Servicios sigue siendo por cuarto año consecutivo el líder en la distribución sectorial de la oferta de empleo publicada que solicita titulados en FP, si bien ha reducido su presencia desde el 23,97% que concentraba en 2023 hasta el 18,38% alcanzado en 2024, cinco puntos y medio menos.

COMERCIAL, LA PROFESIÓN MÁS DEMANDADA

Por puestos de trabajo concreto, comercial se convierte en la profesión más demandada en las ofertas que requieren contar con FP. No solo lidera el ranking con el 6,22% de las vacantes, sino que además, vive el mayor incremento porcentual del año (+3,22 pp). Le siguen administrativos, que agrupan el 5,99% de las ofertas de FP, y los técnicos de mantenimiento (5,58%).

Por categorías profesionales, las ofertas dirigidas a técnicos con esta formación siguen siendo las más numerosas (50,63%), y han crecido más de un punto durante el último año. El segundo lugar en la distribución de la oferta lo ocupa la categoría de Empleados (39,40%), que también gana peso (+0,59 puntos).

Las únicas vacantes que han reducido su presencia en el ámbito de la FP son las que buscan mandos intermedios (-1,69 puntos porcentuales), hasta el 9,41%.

MADRID, LA CC.AA QUE MÁS CANDIDATOS CON FP REQUIERE

Por territorios, la Comunidad de Madrid se mantiene por tercer año consecutivo como la autonomía que más candidatos con estudios de FP requiere, con el 27,67% de todas las nuevas vacantes publicadas en España.

Tras ella se coloca una edición más Cataluña, que cuenta en este ejercicio con el 25,45% de la oferta para estos titulados, y Andalucía, que se mantiene por segundo año consecutivo en tercera posición aglutinando el 9,78% de las vacantes para FP.