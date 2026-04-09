CCOO dice que la nueva herramienta INTegraSS es un "avance significativo" para analizar las pensiones

Archivo - CCOO valora la nueva herramienta INTegraSS para elaborar proyecciones del gasto en pensiones a largo plazo. - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

MADRID 9 Abr. (EUROPA PRESS) -

Comisiones Obreras (CCOO) ha asistido este jueves a la presentación de INTegraSS, la nueva herramienta del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones para elaborar proyecciones del gasto en pensiones a largo plazo, y ha destacado que se trata de un "avance muy significativo" en términos de transparencia, calidad técnica y capacidad analítica del sistema público de pensiones.

En cuanto a la herramienta, el sindicado ha indicado, en un comunicado, que INTegraSS debe permitir proyectar la evolución del gasto con un "alto nivel de detalle" (por cohortes, tipo de pensión, género o régimen) utilizando datos reales de la Seguridad Social, lo que mejora de manera "sustancial" la precisión respecto a los modelos anteriores, han comentado desde el sindicato.

Además, ha resaltado que incorpora la posibilidad de simular distintos escenarios demográficos, macroeconómicos y normativos, reforzando su utilidad para la evaluación de reformas y la toma de decisiones basada en evidencias para poder "evitar sesgos".

En este sentido, el sindicato ha considerado "útil" el instrumento tanto para la información que se suministra a los grupos parlamentarios en el marco del Pacto de Toledo, como para el desarrollo de los mecanismos de concertación y diálogo social en relación con el sistema público de pensiones.

En términos de resultados, las primeras estimaciones sitúan el gasto en pensiones en torno al 14% del PIB en promedio hasta 2050, un punto inferior a la cifra de referencia acordada e incorporada en la Ley General de Seguridad Social.

Con datos más actualizados que los estudios hechos hasta ahora, mejora las proyecciones respecto de otras referencias institucionales, según ha indicado el sindicato.

De hecho, el gasto medio estimado por la AIReF entre 2022 y 2050 se situó en el 14,4% del PIB, mientras que las proyecciones de la Comisión Europea lo fijaron en su última estimación en un 14,6%.

Para CCOO, la actualización temporal, que seguirá mejorando, permite "afinar las estimaciones" y evitar diagnósticos "sobredimensionados" sobre la evolución del gasto.

Al mismo tiempo, ha considerado que refuerza la idea de que el sistema público de pensiones es "sostenible" y que las reformas adoptadas en los últimos años están contribuyendo a su "equilibrio" a medio y largo plazo.

Sin embargo, desde el sindicato consideran que este "importante avance" debe completarse con el desarrollo de herramientas equivalentes para la proyección de los ingresos del sistema.

En este sentido, CCOO ha planteado la necesidad de que, en colaboración con la Tesorería General de la Seguridad Social y el Ministerio de Hacienda, se impulse un "modelo análogo de simulación de ingresos" que permita analizar de forma conjunta ambas variables y mejorar la planificación a medio y largo plazo.