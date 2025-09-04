CCOO y UGT exigen medidas contra la siniestralidad y anuncian una concentración para el 16 de octubre

Los sindicatos exigen medidas contundentes para acabar con la siniestralidad laboral y anuncian una concentración para el 16 de octubre - UGT-FICA Y CCOO

MADRID 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

Los sindicatos UGT y CCOO han exigido este jueves medidas contundentes para acabar con la siniestralidad laboral y han anunciado la convocatoria de una concentración en Madrid para el próximo 16 de octubre.

Según datos ofrecidos por las organizaciones sindicales, en el primer semestre de 2025 ha habido 561.400 accidentes de trabajo, 298.410 con baja y 363 mortales, tres muertes más que en el mismo periodo en 2024 cuando fallecieron 360 personas.

Los sindicatos han informado que las causas más recurrentes de los fallecimientos en el trabajo han sido los infartos y derrames cerebrales, accidentes de tráfico, atrapamientos y aplastamientos, golpes y caídas, a lo que han argumentado que los incumplimientos en materia preventiva por parte de las empresas siguen estando en el origen de los accidentes.

Respecto a estas cifras, el secretario general de CCOO de Industria, Francisco San José, ha calificado estas muertes como "asesinatos laborales", añadiendo que cuando no se toman las medidas correctas, no se forman los trabajadores, se camuflan o no se registran en su totalidad los accidentes laborales, se está cumpliendo un delito.

Además, San José ha afeado a las patronales que recriminen el absentismo laboral a los trabajadores, acusándoles de criminalizar al trabajador por acogerse a sus derechos. Asimismo, les ha echado en cara no preocuparse por las más de 300 muertes por accidentes laborales ocurridas en este primer semestre.

Por su parte, el secretario general de UGT-Fica, Mariano Hoya, ha reclamado soluciones respecto a esta problemática, como una actualización de la ley de prevención de riesgos laborales, un Pacto de Estado contra el cambio climático, aumentar los recursos de las inspecciones de trabajo para asegurar que se cumplen las condiciones o campañas de concienciación impulsadas desde las administraciones públicas.

Al mismo tiempo, ha pedido la creación de la figura del delegado Territorial de Prevención de Riesgos Laborales a nivel sectorial que, según los sindicatos, ayudaría a mejorar la prevención de riesgos laborales en las pymes sin representación sindical, y también ha exigido la creación de juzgados especializados en seguridad y salud en el trabajo y la potenciación de una Fiscalía especializada.

Asimismo, ha lanzado un dardo a "ciertos partidos" que niegan el cambio climático y ha reclamado medidas protectoras para los trabajadores de sectores como el de la construcción o del campo, donde la exposición al clima es permanente.

El secretario general de CCOO del Hábitat, Daniel Barragán, ha señalado a los empresarios que "se vanaglorian y dan golpes en el pecho" y que afirman que sectores como el de la construcción son modernos, denunciando que en este gremio ya van 115 muertos en lo que va de año.

En concreto, Barragán también ha hablado del sector de empleadores del hogar, expresando que se cometen "verdaderas barbaridades y situaciones cercanas a la esclavitud", exigiendo algún tipo de convenio para proteger a estos empleadores y añadiendo además que muchas muertes que ocurren en este ámbito no se pueden registrar.

Por último, la secretaria de Salud Laboral de UGT-Fica, Pilar Ituero, ha hecho un llamamiento para la concentración que se realizará en Madrid el día 16 de este mes, de la que aún no se sabe la ubicación exacta, apelando a acudir a todos los miembros sindicales e indicando que esas personas fallecidas "podrían ser nuestros padres, madres, hermanos o hermanas".