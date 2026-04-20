CCOO y UGT presentan la campaña del 1 de Mayo y urgen a CEOE a convocar la mesa del nuevo pacto salarial

El secretario general de CCOO, Unai Sordo (d), y el secretario general de UGT, Pepe Álvarez (i), durante una rueda de prensa para presentar las movilizaciones del Primero de Mayo, así como su participación en la de Málaga capital, a 20 de abril de 2026, e- Gustavo Valiente - Europa Press

MADRID, 20 (EUROPA PRESS)

Los secretarios generales de CCOO y UGT, Unai Sordo y Pepe Álvarez, respectivamente, han presentado este lunes en rueda de prensa la campaña de movilizaciones del 1 de Mayo y han apremiado a la CEOE a abrir la mesa oficial para negociar el nuevo Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC).

Durante la rueda de prensa, Álvarez ha aludido directamente al presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, al que ha pedido poner "día y hora" para constituir la mesa del pacto de salarios para el periodo 2026-2028, ya que los conflictos laborales han crecido y se agudizarán si no se tiene la base del nuevo AENC.

Aunque Sordo ha reconocido que está habiendo "contactos no públicos" para avanzar en los trabajos previos del nuevo acuerdo salarial para los próximos años, Álvarez ha acusado a la patronal de estar haciendo hasta lo "imposible" para que no se materialice la mesa de negociación.

"El tema está empantanado", ha reconocido Sordo, que ha indicado que los "carriles" de la negociación aún no están marcados, aunque ha valorado que desde la patronal no están cuestionando la estructura del nuevo AENC, por lo que previsiblemente seguirá el esquema ya conocido, lo que permitirá más bien tener sólo que actualizar los contenidos.

No obstante, ha afirmado que el gran conflicto con la patronal va a estar en el tema salarial y en relación al absentismo, ya que la CEOE están haciendo una lectura de las bajas laborales que desde las organizaciones sindicales no comparten.

"Si la CEOE pretende a través del AENC eliminar los complementos en las IT que tenemos en un montón de convenios colectivos que los propios empresarios han firmado, pues ya digo yo que no da ni 10 minutos a la reunión, y puede bloquearse definitivamente el AENC", ha añadido Sordo, a la vez que ha llamado a la patronal a aclarar si quieren abordar la rebaja de la jornada a 37,5 horas en la negociación colectiva como han venido defendiendo.

En esta línea, ha avisado a la patronal de que los sindicatos no se mantendrán paralizados y que si la negociación no avanza en las próximas semanas, tomarán medidas "adicionales".

MÁLAGA ACOGERÁ LA MANIFESTACIÓN CENTRAL

Durante la rueda de prensa, ambos líderes sindicales han animado a las personas trabajadoras a unirse a las más de 100 movilizaciones que realizarán por el Día del Trabajador, y para las que se ha elegido este año a Málaga como lugar que acogerá la manifestación central en la que estarán Pepe Álvarez y Unai Sordo.

Pese a que lo común es que los líderes sindicales participen en la movilización de Madrid, tanto Álvarez como Sordo han indicado que desde el pasado noviembre estaban barajando la posibilidad de hacerlo en Málaga, ya que es el escenario de alguna de las reivindicaciones sindicales para este 1 de Mayo, como el encarecimiento de la vivienda, por lo que han negado cualquier motivación política detrás de este cambio en referencia a que ese fin de semana se inicia la campaña electoral andaluza.

Bajo el lema 'Derechos, no trincheras. Salarios, vivienda y democracia', las movilizaciones de este año buscarán reivindicar el 'No a la guerra' ante los afanes "imperialistas" del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que pretende erigirse como el "nuevo emperador mundial", al tiempo que van a exigir que los buenos datos macroeconómicos deben llegar a los bolsillo de las personas trabajadores a través de una mejora salarial y una fiscalidad justa.

En este sentido, Sordo ha llamado a reforzar la protección de los hogares, sobre todo los que están por debajo de la renta media, para lo que ha recordado la propuesta de CCOO y UGT para el nuevo acuerdo salarial, que supone un incremento de los salarios de entre un 4% y un 7% para este 2026, el 2027 y el 2028.

"No puede haber casi 11 millones de personas en el país con salarios estancados", ha reivindicado, a la vez que ha afirmado que si se siguen incrementado los precios debido al conflicto en Oriente Próximo, se deberán sacar ayudas directas como, por ejemplo, transferencias de 300 euros a los hogares españoles con sueldos por debajo de la renta media, lo que tendría un coste menor que la subvención a carburantes puestos en marcha durante la guerra de Ucrania, o subir este año de nuevo el salario mínimo interprofesional (SMI).

Por su lado, Álvarez ha afirmado que el 1 de Mayo servirá para salir a la calle a pedir la mejora del Estado del Bienestar y que los impuestos deben servir para financiar los servicios públicos, que deben ser de calidad para que los trabajadores no deban destinar parte de su salario a pagar sanidad o educación privada.

LA VIVIENDA, OTRO DE LOS EJES CENTRALES DE LA MOVILIZACIÓN

Ambos líderes sindicales han situado el problema del acceso a la vivienda como otro de los ejes centrales de las reivindicaciones de este año y han denunciado que su encarecimiento se está llevando la mejora salarial de los últimos años.

Por ello, han reclamado la construcción de al menos dos millones de viviendas a precios asequibles, movilizar vivienda vacía, topar el alquiler en zonas tensionadas o limitar e incluso eliminar el uso de viviendas con fines especulativos, así como el de vivienda turística.

En esta línea, Sordo ha pedido hacer un ejercicio de pedagogía de aquí al próximo proceso electoral autonómico y municipal para que la ciudadanía sepa que muchas comunidades autónomas están boicoteando la Ley de Vivienda y, por tanto, son las responsables de que no se estén aplican límites al precio de alquiler.

Desde CCOO y UGT han pedido un pacto interadministrativo sobre la materia y han llamado a la CEOE a "espabilar" e involucrarse en el mayor problema económico del país, ya que las empresas no van a encontrar trabajadores ahí donde las personas deban destinar casi todo su salario a pagar un alquiler abusivo.

ASEGURAN QUE EL GOBIERNO ES UN "REFERENTE GEOPOLÍTICO" MUNDIAL

Por otro lado, Unai Sordo ha asegurado que el Gobierno de España es un "referente geopolítico" a nivel mundial debido a la postura que está manteniendo ante cuestiones como la nueva política arancelaria de Estados Unidos, el conflicto ante Oriente Medio o la invasión de Israel a Palestina, y que, posteriormente, se ha visto acompañada de manera paulatina por parte de otros gobiernos.

Frente al postura del Ejecutivo, que, según Sordo, está siendo valorada por sindicatos de todo el mundo, la derecha española va "desnortada" y mantiene una propuesta económica "decimonónica" y "cutre".

"La derecha, que dice que el SMI es muy caro, que hay mucho papeleo en las empresas; que hay que bajar impuestos, que luego no los baja; que hay que deflactar el IRPF, a pesar de que tiene 11 de las 15 comunidades autónomas del régimen común, pues deflacta; o eliminar los comités de empresa. Esa es la propuesta económica, no digo de Vox, que son unos peligros públicos, sino del propio Partido Popular", ha lamentado.

Por ello, ha llamado a los sectores estratégicos de España a "alzar la voz" por la transición energética, que una "oportunidad" para España, y para denunciar que el mayor riesgo que tiene el país es que los "negacionistas climáticos" accedan al Gobierno.