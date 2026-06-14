Josep Maria Recasens tomará el miércoles posesión como nuevo consejero delegado de Indra

Archivo - Josep María Recasens. - Carlos Luján - Europa Press - Archivo

MADRID 14 Jun. (EUROPA PRESS) -

Josep María Recasens tomará posesión como nuevo consejero delegado (CEO) de Indra el próximo miércoles, 17 de junio, tras ser nombrado el pasado 26 de mayo en sustitución de José Vicente De Los Mozos, quien llevaba en el cargo cerca de tres años.

De hecho, su toma de posesión se producirá apenas dos semanas antes de que se celebre la junta general de accionistas de la firma de tecnología y defensa, que tendrá lugar el día 30, y donde se ratificarán los nombramientos decididos en los últimos meses.

Así, los accionistas de Indra tendrán que dar el visto bueno a Recasens como CEO y a Ángel Simón como presidente no ejecutivo -tras ser designado a principios del pasado mes de abril en sustitución de Ángel Escribano- en esta nueva etapa de la firma.

TRAYECTORIA PROFESIONAL LIGADA AL MUNDO DEL MOTOR

Recasens, cuya trayectoria profesional ha estado ligada desde el principio al mundo del motor, era, desde noviembre del pasado año, director de Estrategia, Gestión de Productos y Programas a nivel mundial del Grupo Renault, cargo que se sumaba al de director general de Grupo Renault Iberia y consejero delegado de Ampere, la división de vehículos eléctricos y software del Grupo Renault.

Recasens, natural de Girona, llega a este nuevo puesto con 50 años. Es ingeniero de Organización Industrial por la Universidad de Girona y cuenta con un Máster en Ingeniería de Automoción por la Universidad Politécnica de Cataluña (UPC) y un MBA por Esade, empezando su carrera laboral en 2002.

En junio de 2021 se unió a Renault Group como director de Estrategia y Desarrollo de Negocio, contribuyendo al desarrollo de alianzas estratégicas, para, en enero de 2023 ser nombrado presidente y director general de Renault Group Iberia. Recasens era además presidente de la Asociación Española de Fabricantes de Automóviles y Camiones (Anfac), donde ha liderado iniciativas para impulsar la transformación del sector hacia una movilidad más sostenible y digitalizada, y la cual también elegirá esta misma semana a su nuevo líder.

El nuevo CEO de Indra comparte la misma trayectoria profesional que su antecesor, José Vicente de los Mozos, quien igualmente provenía de Renault, en un contexto en el que las empresas de defensa exploran convergencias con el sector del motor, llegando incluso a reconvertir fábricas automovilísticas para cubrir la demanda creciente del sector de la defensa.

El catalán llega en un momento crucial para la multinacional, en el que tendrá que afrontar el reto de convertirse en 'campeón' de la industria de defensa española y estudiar si es factible reactivar de la fusión con la compañía familiar de los hermanos Ángel y Javier Escribano, Escribano Mechanical & Engineering (EM&E).