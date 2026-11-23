El secretario general de CCOO, Unai Sordo, y el secretario general de UGT, Pepe Álvarez, durante una rueda de prensa.- Mateo Lanzuela - Europa Press

MADRID, 23 (EUROPA PRESS)

CCOO y UGT han presentado este lunes un documento con 150 propuestas dirigidas a las formaciones políticas de cara a las elecciones generales del próximo 29 de noviembre, entre las que destacan alcanzar el pleno empleo en cuatro años, movilizar 67.600 millones de euros para impulsar la vivienda asequible y reducir la jornada laboral a 37,5 horas semanales, con el objetivo de avanzar posteriormente hacia las 32 horas.

Los secretarios generales de CCOO y UGT, Unai Sordo y Pepe Álvarez, respectivamente, han expuesto estas medidas durante una rueda de prensa en la que han reclamado a los partidos que las incorporen a sus programas electorales. El documento se estructura en ocho ejes, que abarcan desde el empleo y la vivienda hasta los servicios públicos, la igualdad, la transición ecológica y los derechos democráticos.

Sordo ha defendido que España debe aspirar a alcanzar el pleno empleo durante la próxima legislatura y ha vinculado este objetivo a la continuidad de la transición energética y al impulso de la industria.

VIVIENDA Y EMPLEO, ENTRE LAS PRIORIDADES

En materia de vivienda, los sindicatos plantean movilizar recursos equivalentes al 1% del PIB, unos 67.600 millones de euros en cuatro años, para impulsar la vivienda asequible. Sordo ha situado en 1,5 millones el objetivo de viviendas protegidas que deberían ponerse a disposición de la ciudadanía mediante su construcción, adquisición y movilización.

"No puede ser que la gente se esté deslomando a trabajar, incluso con uno o dos sueldos en casa, y no llegue a pagar un alquiler o una hipoteca", ha señalado Sordo, que ha defendido que la vivienda debe convertirse en el quinto pilar del Estado del bienestar y que los hogares no deberían destinar más del 30% de sus ingresos a pagarla.

Por su parte, Álvarez ha incidido en que "no se trata solo de construir vivienda, se trata de construir vivienda de protección oficial". Las propuestas incluyen también movilizar viviendas vacías y regular los alquileres turísticos y de temporada.

RECLAMAN REDUCIR LA JORNADA Y REFORZAR EL REGISTRO HORARIO

En materia laboral, CCOO y UGT reclaman reducir la jornada máxima a 37,5 horas semanales, sin merma salarial, y abrir una mesa de diálogo social para avanzar progresivamente hacia las 32 horas.

Álvarez ha defendido que la reducción de jornada debe aprobarse "de manera inminente en los 100 primeros días de gobierno". Los sindicatos también piden aprobar un decreto que regule el registro horario digital, con un sistema objetivo, fiable e inalterable y accesible en tiempo real para los trabajadores, sus representantes y la Inspección de Trabajo.

El documento incluye asimismo propuestas para reformar la regulación del despido y los contratos a tiempo parcial, así como para reforzar la prevención de riesgos laborales.

MÁS PROTECCIÓN PARA AUTÓNOMOS Y PENSIONISTAS

En relación con el trabajo autónomo, las organizaciones sindicales plantean completar el sistema de cotización por ingresos reales y avanzar hacia una protección social más equiparable a la del Régimen General. Entre otras medidas, reclaman mejorar la prestación por cese de actividad y facilitar la jubilación parcial y el relevo generacional.

"No se puede volver a los viejos esquemas de deterioro y de autoexplotación del trabajo autónomo", ha advertido Sordo, que ha defendido que estos trabajadores deben cotizar en función de sus ingresos reales y contar con una protección acorde con sus aportaciones.

Álvarez, por su parte, ha alertado de que existe "una vuelta atrás" en los derechos de este colectivo y ha señalado que algo más de 100.000 autónomos estarían buscando incorporarse al Régimen General de la Seguridad Social por la situación de sus mutualidades alternativas.

En materia de pensiones, CCOO y UGT defienden mantener la revalorización conforme al IPC, reforzar la financiación del sistema y el Fondo de Reserva, y mejorar las condiciones de jubilación anticipada para las carreras de cotización largas y los trabajos penosos, tóxicos o peligrosos.

DESTINAR EL 15% DEL PIB A PENSIONES

"No hay ningún riesgo de que el sistema pete, salvo que se le quiera hacer petar", ha asegurado Sordo, que ha defendido que España debe estar dispuesta a destinar hasta el 15% de su PIB al sistema público de pensiones para garantizar su sostenibilidad. En caso contrario, ha advertido, "vendrán recortes drásticos".

Álvarez también ha alertado del riesgo de volver a aplicar recortes y ha recordado que la reforma de 2013 limitó la revalorización de las pensiones al 0,25%. "¿Qué nos hace pensar que no lo van a hacer otra vez?", ha preguntado.

SERVICIOS PÚBLICOS, IGUALDAD Y TRANSICIÓN ECOLÓGICA

El documento incluye propuestas para reforzar la sanidad, la educación y el sistema de atención a la dependencia mediante un aumento de la financiación y de las plantillas, así como para revertir los procesos de externalización.

En materia fiscal, CCOO y UGT apuestan por una reforma que aumente la progresividad del sistema tributario, dé prioridad a los impuestos directos y reduzca el fraude fiscal. Entre sus propuestas figuran una tributación mínima efectiva del 15% sobre los beneficios contables de las empresas y una mayor equiparación entre la fiscalidad de las rentas del capital y las del trabajo.

En igualdad y juventud, plantean medidas para mejorar el acceso de los jóvenes al empleo y la vivienda, reforzar la corresponsabilidad y prevenir la violencia contra las mujeres.

En el ámbito de la transición ecológica y digital, reclaman un pacto de Estado frente a la emergencia climática y una regulación de la inteligencia artificial en el trabajo que garantice la consulta a la representación sindical y auditorías independientes de los algoritmos. También fijan como objetivo que la industria alcance el 20% del PIB y reclaman una nueva ley para impulsar este sector.

El documento incorpora, además, medidas de apoyo a la agricultura familiar y al medio rural, así como propuestas para proteger los derechos democráticos y las libertades públicas, entre ellas la derogación de la Ley de Seguridad Ciudadana.

MEDIDAS PARA LOS PRIMEROS 100 DÍAS

CCOO y UGT han identificado 17 compromisos que, a su juicio, deberían abordarse durante los primeros 100 días de la próxima legislatura. Entre ellos figuran la reducción de la jornada a 37,5 horas, la aprobación del registro horario digital, una nueva ley de industria y medidas para reforzar el acceso a la vivienda asequible.

También incluyen actuaciones para fortalecer la sanidad y la educación públicas, mejorar el sistema de atención a la dependencia, garantizar que los servicios públicos de salud mantengan en exclusiva la competencia sobre las altas y bajas médicas y aprobar medidas contra la violencia hacia las mujeres.

Los sindicatos reclaman, además, derogar la Ley de Seguridad Ciudadana y garantizar el derecho al aborto en la sanidad pública en todas las comunidades autónomas. Ambas organizaciones se han comprometido a evaluar públicamente el grado de cumplimiento de estas medidas a lo largo de la legislatura.