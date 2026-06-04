El Círculo de Empresarios reclama un nuevo mandato electoral que impulse las reformas estructurales necesarias

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MADRID, 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Círculo de Empresarios considera que España necesita un nuevo mandato electoral que impulse las reformas estructurales que permitan afrontar la situación "de cambio mundial" y "proyectar con credibilidad la posición" de España en el mundo.

En un comunicado, ha indicado que España "necesita acometer reformas estructurales de fondo y reforzar su autonomía estratégica" en diferentes ámbitos, como la educación y el capital humano, la energía, la productividad, el mercado de trabajo, la unidad de mercado, la innovación, la dimensión empresarial, el ahorro y la inversión, y la eficiencia administrativa e institucional.

En ese sentido, ha indicado que, "sin ese esfuerzo", el país "corre el riesgo de afrontar el nuevo ciclo histórico con estructuras e incentivos heredados de un tiempo ya agotado".

Así, ha subrayado que "reformas de este calado no se improvisan ni se sostienen sobre mayorías precarias", ya que exigen "estabilidad institucional, continuidad y capacidad de adoptar decisiones y mantenerlas" con "lealtad" hacia la siguiente generación.

En este sentido, pone sobre la mesa que la "prolongada" ausencia de Presupuestos Generales del Estado, la "polarización" y el "deterioro del capital institucional" debilitan la capacidad efectiva de gobierno y dificultan "esas decisiones de largo plazo que el país reclama".

Con todo, destaca que el problema "no reside en saber qué reformas son necesarias", sino "reunir la fuerza política suficiente para acometerlas".

Por eso, concluye alegando que, "cuando un país necesita transformaciones de fondo y carece de un mandato suficiente para impulsarlas", es necesario renovar el ejercicio del poder de los ciudadanos para elegir a sus representantes políticos.

"Es la vía que la propia democracia constitucional prevé para restablecer su legitimidad operativa y dotar al Gobierno de la fuerza que las circunstancias exigen, lejos de cualquier cálculo coyuntural", ha sentenciado.