El Consejo de Estado se posiciona en contra de la reforma del registro horario impulsada por Trabajo

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, y el ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, en una imagen de archivo - Fernando Sánchez - Europa Press

MADRID 23 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Estado ha emitido un dictamen desfavorable a la reforma del registro horario impulsada por el Ministerio de Trabajo, con la que el Departamento dirigido por Yolanda Díaz pretende modificar el control de las horas de trabajo para evitar que se manipulen y para que la Inspección pueda hacer comprobaciones en remoto, han informado a Europa Press en fuentes conocedoras del informe.

El proyecto de Real Decreto del registro horario llegó al Consejo de Estado a finales de febrero con tramitación urgente, por lo que este órgano consultivo del Gobierno, cuyos dictámenes no son vinculantes en la mayoría de los casos, debía emitir su informe con prontitud.

El dictamen es contrario a la aprobación del Real Decreto de reforma del registro horario, una iniciativa que formaba parte inicialmente del proyecto para reducir la jornada laboral a 37,5 horas semanales. No obstante, después de que éste fuera tumbado en el Congreso con los votos de PP, Vox y Junts, Díaz decidió seguir adelante con el endurecimiento del registro horario en otra norma separada de la rebaja de jornada a 37,5 horas.

Fuentes del Ministerio de Trabajo han señalado a Europa Press lo "incomprensible" de que el Consejo de Estado se haya situado en contra de un instrumento que lo que quiere es garantizar que se cumpla la ley y que las empresas que abusan de la jornada de sus trabajadores "no compitan deslealmente con el resto y paguen las horas extraordinarias como corresponde".

Las mismas fuentes han recordado que el refuerzo del control horario es una medida que forma parte del acuerdo de Gobierno de coalición firmado en 2023, por lo que entiende que cuestionarla "es cuestionar un compromiso democrático entre PSOE y Sumar".

"La reducción de la jornada no sólo es socialmente necesaria, sino económicamente viable y respaldada por la evidencia internacional. Desde el Ministerio de Trabajo vamos a seguir defendiendo con firmeza una reforma que mejora la vida de los y las trabajadoras de nuestro país y moderniza de verdad nuestro mercado laboral", concluyen las mismas fuentes.

Según publica el diario 'El País', el órgano consultivo ha criticado la falta de adecuación por sectores del nuevo registro horario, la carga extra que va a suponer para las pymes, así como que el proyecto se quiera aprobar vía Real Decreto y no con una norma con rango de ley.

Asimismo, el dictamen del Consejo de Estado, señala este diario, rechaza el nuevo registro horario tras criticar los Ministerios de Economía y de Función Pública varios elementos del proyecto.

UN REGISTRO DIGITAL Y ACCESIBLE

El pasado 30 de septiembre, el Consejo de Ministros aprobó la tramitación urgente del proyecto de Real Decreto de registro de jornada para reducir a la mitad de los plazos previstos.

Trabajo seguirá insistiendo en sacar adelante esta reforma para hacer que el registro de jornada sea digital y accesible en remoto para cada trabajador de modo automático, para los representantes sindicales y para la Inspección de Trabajo.

Desde Trabajo denuncian que en España se hacen más de 2,8 millones de horas extraordinarias no pagadas cada semana.

El proyecto persigue que el registro horario sea digital y objetivo y verificable en tiempo real, que sean los trabajadores los que realicen los apuntes, y que se registren todos los tipos de jornada (ordinarias, extraordinarias, flexibles y horas complementarias en el tiempo parcial), todo ello para saber si se cumplen los límites de jornada y los descansos mínimos.

Esta reforma establece además que no se pueden modificar los apuntes realizados sin el consentimiento de los trabajadores y que cada uno de ellos tenga acceso inmediato a su propio registro, permitiendo además el acceso a los representantes sindicales.