Archivo - (Foto De ARCHIVO) Decenas De Personas Durante El Encendido De Las Luces De Navidad- A. PÉREZ MECA / EUROPA PRESS - Archivo

MADRID 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

Diez empresas españolas que cotizan en Bolsa llegan a final del año con el compromiso de repartir más de 1.599 millones de euros en dividendos, según han informado las cotizadas a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) y el calendario de dividendos de Bolsas y Mercados Españoles (BME).

De esas diez cotizadas, siete forman parte del Ibex 35 y abonarán 1.260 millones de euros a sus accionistas, según los cálculos realizados por Europa Press.

Banco Sabadell será la compañía del selectivo madrileño que más dinero distribuya, con 333,8 millones de euros, por delante de Mapfre, con 246,4 millones; IAG, con 244,4 millones; Unicaja, con 165 millones; Enagás, con 104,8 millones; Grifols, con 103,1 millones y Fluidra, con 62,7 millones.

La suma de 1.599 millones de euros se completa con los importes que abonarán Atresmedia, con 187,3 millones; Prosegur Cash, con 61,8 millones y Prosegur, con 89,9 millones.

Los dividendos llegan en una fecha clave para animar a los accionistas, coincidiendo con el inicio de la campaña de compras navideñas y uno de los periodos de mayor consumo del año, marcado por el Black Friday y los gastos adicionales que afrontan los hogares en regalos y reuniones familiares.

FECHAS CLAVE PARA COBRAR LOS DIVIDENDOS

Hay cuatro fechas importantes para cobrar un dividendo y cada empresa establece su propio calendario:

Fecha de declaración: Cuando la empresa anuncia el dividendo.

Fecha ex-dividendo (ex-date): Desde este día, quien compre acciones ya no tiene derecho a dividendo.

Fecha de registro (record date): Día en el que se determinan los accionistas con derecho a cobro.

Fecha de pago: Día en el que se abona el dividendo anunciado por la empresa.

De esta forma, las acciones adquiridas en la fecha ex-dividendo o después, no tendrán derecho al dividendo.

¿CUÁNTO SE LLEVA HACIENDA?

En España, la retención general sobre el importe de un dividendo es del 19%, tanto para personas físicas como jurídicas, salvo casos especiales.

CALENDARIO DE DIVIDENDOS: PROSEGUR Y GRIFOLS INAUGURAN DICIEMBRE

Mapfre abonará este jueves 26 de noviembre un dividendo bruto de 0,08 euros por acción, con fecha exdividendo el pasado 24 de noviembre, coincidiendo con la noche de la tradicional cena del 'Día de Acción de Gracias' en Estados Unidos.

El 1 de diciembre será el turno de Prosegur Cash, que premiará a sus accionistas con un dividendo de 0,042 euros por acción. El 27 de noviembre los títulos de la empresa cotizarán sin derecho a dividendo.

Por su parte, Prosegur distribuirá el 3 de diciembre un dividendo de 0,1651 euros brutos por acción. Los títulos cotizarán sin derecho a percibirlo desde el 1 de diciembre.

Grifols desembolsará el 4 de diciembre un dividendo bruto de 0,15 euros por acción, tanto para sus títulos de clase A como de clase B. En ambos casos, el último día para comprar acciones con derecho al cobro será el 1 de diciembre.

Tras aplicar la correspondiente retención fiscal, el importe neto del dividendo será de 0,1215 euros por acción, cuantía que podría variar ligeramente en función del número de acciones en autocartera que la sociedad mantenga en el momento del pago.

IAG Y FLUIDRA, EN LA PRIMERA QUINCENA

IAG pagará el 7 de diciembre un dividendo bruto de 0,053 euros por acción. Sus títulos cotizarán sin derecho al cobro desde el 3 de diciembre. Este pago supone un aumento del 10,4% más respecto a los 0,048 euros pagados a cuenta durante el ejercicio previo.

Fluidra distribuirá el 10 de diciembre un dividendo bruto de 0,33 euros por acción, con fecha exdividendo el 8 de diciembre. Este pago corresponde a la segunda parte de su dividendo de 0,65 euros con cargo a los resultados de 2025, el primer pago se realizó el pasado 14 de julio. El desembolso total asciende a alrededor de 125 millones de euros.

ATRESMEDIA, UNICAJA Y SABADELL CIERRAN LOS PAGOS NAVIDEÑOS

Atresmedia abonará el 16 de diciembre un dividendo de 0,83 euros brutos por acción, mientras que Enagás distribuirá 0,4 euros brutos por título el mismo día. En ambos casos, los títulos cotizarán sin derecho al cobro desde el 14 de diciembre.

Unicaja pagará el 17 de diciembre un dividendo bruto de 0,0642 euros por acción. La fecha exdividendo será el 14 de diciembre.

Banco Sabadell cerrará los dividendos navideños el 29 de diciembre desembolsando 0,07 euros brutos por acción. Sus títulos cotizarán sin derecho al cobro desde el 24 de diciembre.