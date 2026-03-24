Costas (CES) aboga por diseñar políticas industriales en el sector servicios para sostener las pensiones

Archivo - El presidente del Consejo Económico y Social, Antón Costas. - Matias Chiofalo - Europa Press - Archivo

MADRID, 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente del CES, Antón Costas, ha abogado por diseñar políticas industriales para el sector servicios, una potencial industria con gran capacidad de creación de empleo, para mantener la sostenibilidad del sistema de pensiones.

Así lo ha indicado este martes durante la Comisión de seguimiento y evaluación de los acuerdos del Pacto de Toledo en el Congreso, en el que ha indicado que el "gran reto" a corto plazo en España es lograr el mayor número de "buenos empleos", lo que repercutirá en que no existan problemas de sostenibilidad en el sistema de pensiones.

En esta línea, Costas ha llamado a incorporar al mercado de trabajo al mayor número de personas, tanto jóvenes, como inmigrantes, mujeres, o aquellas personas que quieran continuar trabajando pese a que han llegado a la edad de jubilación, y hacerlo con buenos empleos.

"Si lo logramos, creo que el crecimiento de la economía, el crecimiento de los ingresos públicos y el crecimiento de la propia renta per cápita son capaces de sostener en este medio tiempo, en este plazo de transición, la sostenibilidad del sistema de pensiones", ha expuesto.

Sin embargo, Costas ha indicado que estos "buenos empleos" deberán venir del sector servicios y no de la industria, que ofrece entre el 15% y el 18% de los empleos en un país, un porcentaje que disminuirá con el tiempo por el factor sustitución de la tecnología.

Para el presidente del CES, el otro 85% del empleo del país deben venir de los servicios, tanto del turismo como el de hostelería, el sector servicios de la salud, el sector servicios de los cuidados, que son industrias "potencialmente muy poderosas", con una capacidad de creación de empleo que debe desarrollarse.

"Si no logramos esto, el objetivo de aumentar los buenos empleos para mantener la sostenibilidad financiera del sistema es más complicado", ha expuesto.

A medio plazo, Costas ha llamado a atajar el problema de la productividad, mientras que ha afirmado que la tecnología, como la inteligencia artificial generativa tienen la posibilidad de potenciar las capacidades y las competencias de las personas trabajadoras.

Por otro lado, Costas ha anunciado que propondrá a la Comisión del Pacto de Toledo como candidata para el premio Princesa de Asturias al progreso social y al progreso económico.

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