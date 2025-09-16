Los costes laborales y los salarios suben en el segundo trimestre hasta cifras récord en 25 años

El número de vacantes roza las 150.000 entre abril y junio, la mayoría en el sector servicios

MADRID, 16 (EUROPA PRESS)

El coste laboral medio por trabajador y mes (que incluye las remuneraciones y las cotizaciones sociales) subió un 3% en el segundo trimestre del año en relación al mismo periodo de 2024, hasta situarse en 3.256,54 euros, primera vez que supera los 3.200 euros en un segundo trimestre desde el año 2000, cuando se inició la serie, ha informado este martes el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Con este incremento interanual del coste laboral, ocho décimas inferior al del trimestre anterior, se acumulan 18 trimestres consecutivos de alzas.

El coste laboral se compone del coste salarial y de los otros costes. Entre abril y junio, los salarios (todas las remuneraciones, tanto en metálico como en especie) subieron un 2,7% interanual en términos brutos, hasta situarse en una media de 2.416,5 euros por trabajador y mes, la cifra más elevada en un segundo trimestre desde el comienzo de la serie, en el año 2000.

Los otros costes (costes no salariales) totalizaron en el segundo trimestre del año 840,04 euros por trabajador y mes, con un repunte interanual del 4%. El componente más importante de los otros costes son las cotizaciones obligatorias a la Seguridad Social, que aumentaron un 3,8% interanual en el segundo trimestre.

Según el INE, el coste laboral por hora efectiva subió un 5,5% en tasa interanual en el segundo cuarto del año, hasta los 24,99 euros. Por su parte, el coste laboral por hora pagada aumentó un 3% interanual, hasta los 21,45 euros.

El INE también proporciona datos corregidos de calendario y desestacionalizados de esta estadística. De acuerdo con esta serie, el coste laboral por trabajador subió en el segundo trimestre de 2025 un 3,3% en tasa interanual, tres décimas menos que en el trimestre anterior. Con este incremento, se acumulan 19 trimestres consecutivos de alzas interanuales en la serie corregida.

En términos intertrimestrales (segundo trimestre sobre primer trimestre), el coste laboral por trabajador y mes aumentó un 0,7% en datos corregidos de estacionalidad y calendario, dos décimas menos que en el trimestre previo. Con esta subida trimestral, ya son 20 trimestres consecutivos en los que aumenta el coste laboral.

LAS AAPP Y ACTIVIDADES ARTÍSTICAS RECORTAN EL COSTE LABORAL

Por secciones de actividad, el coste laboral registró sus mayores incrementos interanuales en industrias extractivas (+6,7%, hasta los 4.864,6 euros por trabajador y mes) y en el suministro de energía eléctrica y gas (+6,3%, hasta los 7.702,57 euros por trabajador y mes).

En el otro extremo, los únicos descensos interanuales del coste laboral los experimentaron la Administración Pública, con un retroceso del 0,8%, hasta los 4.028,76 euros por trabajador y mes, y las actividades artísticas (-4%, hasta 2.176,3 euros por trabajador y mes).

Por su parte, los ascensos interanuales menos pronunciados del coste laboral se dieron en actividades financieras (+0,2%) y hostelería que, con un avance interanual del 1,9%, registró el coste laboral más bajo de todas las secciones de actividad (1.932,2 euros por trabajador y mes).

ANDALUCÍA Y LA RIOJA LIDERAN LAS SUBIDAS DE COSTES SALARIALES

Por comunidades autónomas, los costes salariales más altos los registraron Madrid (+1,7%, hasta los 2.935,3 euros), Cataluña (+2,4%, hasta los 2.635,3 euros) y Navarra (+2,1%, hasta los 2.607,7 euros). Por contra, Canarias (+3,4%, hasta los 1.936,7 euros) y Extremadura (+2,2%, hasta los 1.973,8 euros) registraron los salarios más bajos.

Andalucía y La Rioja presentaron los mayores aumentos interanuales del coste salarial en el segundo trimestre, con avances del 5,2% y del 5%, hasta los 2.147,6 euros y 2.320,5 euros por trabajador y mes, respectivamente, mientras que Asturias y Cantabria registraron los únicos descensos, con retrocesos del 1,4% y del 1,2%, hasta los 2.337 y 2.098 euros por trabajador y mes.

El salario por hora subió en todas las regiones en el segundo trimestre, especialmente en Andalucía (+8,8%), País Vasco (+6,9%) y Murcia (+6,7%).

CASI 150.000 VACANTES ENTRE ABRIL Y JUNIO

El INE ha informado además de que en el segundo trimestre del año se registraron 149.739 vacantes de empleo, lo que supone 1.640 menos que en el mismo trimestre de 2024.

Del total de vacantes contabilizadas en el segundo trimestre del año, el 88,5% pertenecían al sector servicios, con 132.487 vacantes, mientras que el 7,5% se englobaban en la industria (11.268 vacantes) y el 4%, en la construcción (5.984 vacantes).

Se entiende por vacante de empleo como el puesto de trabajo creado recientemente o que no está ocupado o que está a punto de quedar libre y para el que el empresario está tomando medidas activas para encontrar un candidato ajeno a la empresa.

El 91,4% de las empresas preguntadas por el INE respondieron que no tenían vacantes que cubrir entre abril y junio porque no necesitaban trabajadores adicionales y el 4,8% aludían al elevado coste de la contratación para explicar por qué no había vacantes en sus empresas.

Madrid y Cataluña concentraron el mayor número de vacantes del segundo trimestre, con 29.403 y 26.323, respectivamente, mientras que La Rioja y Cantabria presentaron las menores cifras, con 792 y 1.495 vacantes, respectivamente.