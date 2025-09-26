Cuerpo replica a las palabras de Garamendi sobre Alcaraz que España debe ser "ambiciosa" en rebajar jornada

El ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo - A. Pérez Meca - Europa Press

Defiende potenciar los resultados históricos de las empresas ante la propuesta de Díaz de "meter mano" a los "ingentes" márgenes

MADRID, 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, ha defendido este viernes la "ambición" del Gobierno para conseguir sacar adelante la reducción de la jornada laboral a 37,5 horas semanales, frente a los argumentos expuestos recientemente por el presidente de la patronal CEOE, Antonio Garamendi.

"¿Tú crees que Carlitos [Alcaraz] trabaja 37 horas y media a la semana? No. Es la cultura del esfuerzo, de sufrir, de saber que pierdes, que ganas...", dijo ayer Garamendi en el evento Forbes Spain Economic Summit 2025.

Frente a esto, Cuerpo ha defendido que España debe ser "ambiciosa" y dar un paso en en la reducción de la jornada laboral. "No estamos tan lejos de esas 37 horas y media. La media en España está en torno a 38,2, 38,3 horas", ha explicado en declaraciones a los medios tras participar en la Conferencia por el 40 aniversario de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea).

En cualquier caso, el ministro ha reconocido que desde el Ejecutivo son "conscientes" de que ese reto es distinto según el sector o según el tamaño de la empresa.

"Queremos ayudar a la empresa a que nos ayude a seguir avanzando en esta reducción de la jornada. Es un reto para todos, pero creo que es un objetivo que tenemos que seguir compartiendo y además de manera ambiciosa", ha enfatizado.

DEFENDE POTENCIAR LOS BUENOS RESULTADOS DE EMPRESAS

Frente a la propuesta de la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, de "meter mano" a los "ingentes" márgenes empresariales", Cuerpo ha abogado por "seguir potenciando" el círculo virtuoso que supone los resultados históricos de las compañías y la mejora "continuada" del poder adquisitivo de los ciudadanos.

Según el titular de Economía, el impulso económico que está registrando España tiene un impacto en el día a día de ciudadanos y de empresas.

"En el día a día de los ciudadanos con una mejora continuada de su poder adquisitivo, que queremos seguir reforzando --se prevén crecimientos de salarios por encima de los precios--. Y en el día a día de las empresas con resultados, diríamos, históricos en muchos sectores. Esto es un círculo virtuoso que queremos seguir potenciando", ha defendido.