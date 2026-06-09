Díaz alerta de que la OIT está "en crisis" y defiende que sus valores fundamentales "no están en venta"

Archivo - La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz. - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID, 9 (EUROPA PRESS)

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha advertido este martes de que la Organización Internacional del Trabajo (OIT) atraviesa una "crisis relevante" que afecta a su mandato y ha defendido que las dificultades financieras no pueden poner "en riesgo sus valores fundamentales", que "no están en venta".

Durante su intervención en la 114 Conferencia Internacional del Trabajo, Díaz ha reconocido que la organización atraviesa "turbulencias financieras" y ha señalado que los sentimientos de "justicia y de humanidad y el deseo de asegurar la paz permanente en el mundo" son la base de la OIT, defendiendo la importancia de la organización en la construcción de una "civilización laboral global".

Asimismo, ha asegurado que el diálogo social es necesario para afrontar los retos del mundo laboral y ha puesto como ejemplo la experiencia española de los últimos años, marcada por acuerdos entre Gobierno, sindicatos y organizaciones empresariales para impulsar reformas en el mercado de trabajo.

Según ha señalado, en España este diálogo se ha materializado en un récord de personas ocupadas, el mayor número de mujeres trabajando de la historia y la reducción de la temporalidad. "Tenemos más trabajadores y trabajadoras trabajando que nunca", ha subrayado.

Díaz también ha defendido la acción normativa de la OIT frente a los cambios tecnológicos y medioambientales. "Una OIT sin normas es una organización inane frente a los grandes cambios digitales y verdes que tenemos la obligación de gobernar", ha indicado. En este contexto, ha apostado por que el desarrollo de la inteligencia artificial y la automatización se centre en las personas.

Por último, Díaz ha reclamado que la OIT "abrace los valores del feminismo" y los incorpore a la construcción del concepto de trabajo decente. "La OIT debe ser la OIT de las mujeres", ha declarado.

REGULACIÓN DE PLATAFORMAS DIGITALES

Antes de su intervención, Díaz ha atendido a los medios de comunicación y ha destacado que en la Conferencia Internacional del Trabajo se está debatiendo "el desarrollo de una norma que regule las plataformas digitales en el mundo", un proceso que ha calificado de "muy delicado" y "muy difícil".

La ministra ha recordado que España fue "un país clave" en la primera regulación de la denominada 'Ley Rider' y ha defendido que la norma que se negocia "salga adelante" en esta conferencia internacional.

En este sentido, ha asegurado que "no se trata de limitar" las plataformas digitales, sino de "regularlas". Según ha señalado, el objetivo es contar con "una regulación de mínimos tanto para los trabajadores como para las empresas" y convertirla en "un elemento común de mínimos de aplicación a todos los estados en el mundo".

Díaz también ha advertido de que "el uso de la inteligencia artificial" y "de las fórmulas matemáticas en la gestión empresarial" está generando "enormes desigualdades". "No podemos trabajar en el siglo XXI con condiciones laborales del XIX", ha afirmado, añadiendo que "da igual que el jefe sea digital o sea físico" porque la clave es que la organización del trabajo cuente con "un aval de derechos laborales".

Asimismo, ha defendido que "la competencia entre las empresas con el uso algorítmico sea completamente leal" y ha advertido de que, por la "posición de dominio" de algunas compañías, "se excluye en términos de competencia" a otras empresas. A su juicio, el objetivo es establecer unas reglas comunes de aplicación internacional.

EL PAPA DEFIENDE EL TRABAJO DECENTE

Preguntada por las reflexiones realizadas por el Papa León XIV sobre el mundo del trabajo, Díaz ha asegurado que el pontífice es "el mejor embajador del trabajo decente en el mundo". Según ha señalado, el Papa "defiende el trabajo decente", "el trabajo con derechos" y "empresas que tienen que ser inclusivas".

La vicepresidenta también ha destacado que el Papa coloca al ser humano "en el centro de las actuaciones de las empresas" y ha defendido una gobernanza basada en el diálogo social. Asimismo, ha señalado que las empresas deben ser "respetuosas con los derechos humanos, con los derechos laborales y que propicien también la integración de las personas migrantes".