Díaz asegura que la reducción de la jornada saldrá adelante "porque está ganada en la calle"

Archivo - La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz - A. Pérez Meca - Europa Press - Archivo

MADRID 5 Sep. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Social, Yolanda Díaz, ha asegurado este viernes que la reducción de la jornada laboral hasta las 37,5 horas semanales saldrá adelante porque es una medida "que está ganada en la calle".

"Vamos a reducir la jornada laboral seguro ¿Y sabe por qué la vamos a reducir? Sencillamente porque las causas que están ganadas socialmente siempre se acaban ganando", ha subrayado Díaz en una entrevista con RNE recogida por Europa Press.

Díaz ha insistido en que ésta es una medida que la gente quiere, "pero no sólo porque se trabaje menos, sino porque es una medida que tiene que ver con la salud pública, con el bienestar emocional, con el cambio climático, con la mejora de las empresas y tiene que ver con algo que es clave (...) que han pasado más de 40 años en nuestro país desde que no se ha reducido la jornada laboral", ha subrayado.

Así, la vicepresidenta segunda ha afirmado que seguirá trabajando hasta el próximo miércoles, día en el que se celebrará el debate de enmiendas de totalidad al proyecto de jornada en el Congreso, para sacar adelante esta medida, "igual que se trabaja en todas las votaciones".

"Vamos a ver cómo una medida que socialmente está ganada, vamos a ver con luz y taquígrafos, cómo se comporta la parte política (...) Vamos a sacar adelante la reducción de la jornada porque está ganada en la calle", ha defendido Díaz.

La vicepresidenta segunda se ha mostrado muy crítica con el PP, que no hace propuestas sobre la jornada laboral "porque le importa un rábano".

"Yo negocio hasta con el diablo. Pero sobre cosas concretas. Ustedes conocen ¿qué opina sobre la jornada laboral el PP? No. ¿Hace alguna propuesta el Partido Popular sobre la jornada laboral? No. Porque le importa un rábano. Porque su único programa de gobierno es tumbar al Gobierno de España", ha denunciado Díaz, que ha acusado al presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, de "trabajar para Vox".

(((HABRÁ AMPLIACIÓN)))