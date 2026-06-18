Díaz asegura a los sindicatos que sacará adelante el registro horario: "Lo vamos a conseguir"

(I-D) El secretario general de CCOO, Unai Sordo; la secretaria general de la Confederación Europea de Sindicatos, Esther Lynch; la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, y el secretario general de UGT, Pepe Álvarez. - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press

MADRID 18 Jun. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha asegurado este jueves ante los sindicatos que sacará adelante la normativa del registro horario para controlar las horas extraordinarias.

Díaz, que ha participado en la movilización sindical europea organizada por la Confederación Europea de Sindicatos (CES), CCOO y UGT este jueves en Madrid, ha señalado que "hay muchos en contra" pero que lo van a conseguir.

"A veces me dicen que hicimos demasiado, que estemos quietos. No, no más empezamos. ¡Queremos un registro horario!, ha proclamado la vicepresidenta, quien se ha comprometido a acabar con los 2,5 millones de horas extra impagadas que se registran a la semana.

"Hay muchos en contra, pero lo vamos a conseguir", ha aseverado, señalando que desde 2019 hasta la actualidad "hay una lucha que mueve el mundo": "Trabajar menos con el mismo salario y vivir mejor".

En este sentido, ha recordado que "las tres derechas tumbaron esta ley" en el Congreso de los Diputados, pero ha señalado que si la fuerza del trabajo "se moviliza a lo largo de todo el país", estos "no van a ganar".

"Yo no me rindo", ha recalcado antes de señalar que luchar por reducir la jornada laboral para "mejorar la vida de la gente y repartir la productividad" es "la tarea de época".

El Congreso tumbó el pasado septiembre el proyecto para reducir la jornada laboral a 37,5 horas semanales tras aprobar las enmiendas de totalidad presentadas por PP, Vox y Junts.

Tramitado como real decreto fuera de esa ley, el Consejo de Estado emitió un dictamen desfavorable a la reforma del registro horario impulsada por Trabajo, aunque desde el departamento mantienen que están realizando todos los trámites necesarios para que esté aprobado en los próximos meses, incluso antes de verano, según anunció a principios de junio el secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez Rey.

REIVINDICA LA REFORMA LABORAL Y LA SUBIDA DEL SMI

Durante su intervención, Díaz también ha reivindicado las principales reformas laborales impulsadas durante los últimos años y ha agradecido a CCOO y UGT su contribución a estos avances.

Así, ha asegurado que España cuenta actualmente con 22,5 millones de trabajadores ocupados y ha defendido que han hecho "grandes reformas" como la subida del salario mínimo interprofesional, la denominada 'Ley Rider', la mejora de la protección de las empleadas del hogar o la reforma laboral, que han contribuido a mejorar la "vida de la gente".

En referencia a esta última, la vicepresidenta ha afirmado que se trata de la primera reforma laboral que "no está hecha por los mercados", sino por los sindicatos, y ha defendido que ha permitido reducir la temporalidad y favorecer el crecimiento económico.

Díaz ha asegurado asimismo que el acceso a la vivienda constituye uno de los principales desafíos pendientes y ha llamado a "ganar el derecho a la vivienda".

"La juventud tiene derecho a vivir con dignidad", ha afirmado la vicepresidenta, que ha señalado que el objetivo ahora es seguir ampliando derechos sociales y laborales.

CARGA CONTRA PP Y VOX

Durante su intervención, la ministra también ha cargado contra PP y Vox. "La derecha no tiene ningún proyecto para la gente trabajadora", ha asegurado, añadiendo que "tiene un proyecto contra la gente trabajadora".

Asimismo, ha recalcado que los acuerdos alcanzados entre ambas formaciones contemplan medidas como la congelación del salario mínimo o la eliminación de los comités de empresa en centros de trabajo de menos de 50 trabajadores.

Con todo, Díaz ha hecho un llamamiento a no caer en la resignación, que "es un lujo que la gente trabajadora no se puede permitir", y ha asegurado que se siente con "más fuerza que nunca para seguir cambiando la vida de la gente".

En este sentido, ha defendido que el objetivo debe ser seguir elevando el salario mínimo, reformar el despido y ampliar los derechos laborales y sociales, llamando también a acudir a las urnas porque sabe que "vienen a por el Gobierno de España". "Cuando nosotras votamos, ellos pierden", ha señalado.