Díaz avisa a "las tres derechas" de que tumbar las 37,5 horas les pasará factura entre sus votantes

MADRID 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha advertido este miércoles de que aunque esta tarde se tumbará el proyecto de ley para rebajar la jornada a 37,5 horas semanales por "la alianza de las tres derechas" (PP, Vox y Junts), esta medida acabará por salir adelante y su rechazo a apoyarla "no les saldrá gratis" entre sus votantes.

"Se van a aliar las tres derechas en el país, el Partido Popular, Vox y Junts. Van a defender los intereses de clase, los beneficios de las patronales, pero mañana vamos a ganar, y vamos a ganar porque los trabajadores que se están manifestando hoy en toda España, van a hacerlo posible", ha subrayado Díaz en declaraciones a TVE recogidas por Europa Press.

"Yo anticipo que este debate (el de la reducción del tiempo de trabajo) se va a ganar porque la fuerza de la historia se va a imponer", ha insistido Díaz, quien ha añadido que perder esta votación "dará aliento" al Gobierno "para defender y trabajar más" por España.

La vicepresidenta ha recalcado que la rebaja de jornada a 37,5 horas la quiere "la gente en la calle", voten a PP, Junts ó Vox, partidos de los que ha dicho no representen a las pequeñas y medianas empresas y al tejido empresarial catalán, como defienden ellos.

"No es verdad que representen a las pequeñas empresas, no es verdad que representen al tejido catalán. La productividad por hora en Cataluña crece (...) al 4,5%. Es que Cataluña es un país moderno, con empresas modernas que ya tienen implantada las 37 horas y media y menos, igual que muchas partes del resto de España", ha apuntado la ministra.

Díaz ha subrayado que la productividad ha crecido en España un 53% desde 1983 y que los beneficios de las pequeñas empresas, "de los que nunca se habla", han subido más de un 13%. "Y hay empresas que están forrando, como las energéticas, las entidades financieras, los sectores de la agricultura, de la construcción y de la hostelería", ha añadido Díaz.

"Vamos a ver hoy, en el debate, quién, con sus votos, golpea a 12,5 millones de trabajadores en nuestro país, y el Gobierno de España que defiende a esos 12,5 millones de trabajadores. Por tanto, sí, derrota parlamentaria, ganada en la calle, y ya anticipo, no tengo ninguna duda, que este debate se va a ganar, porque la fuerza de la historia se va a imponer", ha asegurado.

Díaz ha afirmado además que la votación de esta tarde "va a servir como ensayo general de lo que sería un Gobierno de la extrema derecha" liderado por Alberto Núñez Feijóo y Santiago Abascal.

"Esto es lo que vamos a ver en esta votación. Y yo hago un llamamiento a los trabajadores y trabajadoras de mi país y a las gentes progresistas: movilícense. No sólo es tarea del Gobierno de España, es tarea también de la ciudadanía", ha apuntado Díaz.

La vicepresidenta ha avisado además a PP, Junts y Vox de que su voto negativo a las 37,5 horas "les va a perseguir". "Esta votación no sale gratis. No lo sale, no le salió gratis votar a las formaciones políticas en contra de la reforma laboral", ha recordado.