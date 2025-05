Díaz cree que la resistencia a la reducción de jornada es "ideológica" y dice que hay "margen de negociación"

MADRID 31 May. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, ha manifestado que la resistencia a la reducción de jornada es "ideológica", al tiempo que ha señalado que aún hay "margen de negociación".

"Lo que no llego a comprender es esta resistencia ideológica a la misma, creo que esto tiene que ver con otros elementos que son más partidistas que con otra realidad", ha afirmado Díaz.

Así lo ha trasladado en declaraciones a los medios de comunicación este sábado durante su visita a la Feria del Libro de Madrid, donde también ha aprovechado para apuntar que el Gobierno, que "está trabajando en dicha reducción, ha hecho lo que tenía que hacer, que es aprobar una norma que mejora la vida de la gente trabajadora en un país que tiene productividad suficiente".

NO SE LEVANTA DE UNA MESA "JAMÁS"

"La reducción de la jornada laboral en España ya está instalada, ya que la media horaria en España es de 38,2 horas y, por tanto, ya forma parte de nuestro acervo empresarial", ha explicado la también ministra de Trabajo, que, preguntada por las conversaciones para que la norma se llegue a aprobar en el Congreso de los Diputados, ha recordado que tiene "una vocación de negociación inquebrantable".

En esta línea, la política gallega ha presumido de no levantarse "de una mesa jamás", por lo que piensa que "hay margen para conseguirlo".

"En todo caso, son 12 millones y medio de españoles los que están esperando esto, y creo que el Gobierno ha hecho lo que tenía que hacer y ahora le toca a las formaciones políticas en el Congreso, pero esta es la medida que están esperando el conjunto de los españoles en nuestro país", ha indicado Díaz.

FEIJÓO NO "RESPETA LAS INSTITUCIONES"

Por otra parte, respecto a la petición por parte del presidente del Partido Popular (PP), Alberto Núñez Feijóo, a distintos partidos del hemiciclo de presentar una moción de censura, la vicepresidente segunda ha declarado que la parece "insólito".

"Que deje de tomarle el pelo a los españoles", ha expresado Díaz, que ha apuntado que el próximo congreso de los populares será un "proceso en el que tienen que decidir si manda la señora Ayuso, el señor Aznar, la parte de la extrema derecha de su partido o si manda él".

"De esto va el Congreso del PP, pero es una broma de mal gusto que le diga a sus aliados que presenten una moción de censura", ha destacado la titular de la cartera de Trabajo, para luego incidir en que Feijóo no está "respetando las instituciones". Por último, Díaz ha asegurado que si Feijóo "tuviese los votos para presentar la moción de censura, ya lo estaría haciendo".

"Recordemos en la investidura que el señor Feijóo nos dijo que él no era presidente en realidad porque no quería, el señor Feijóo no es presidente porque no goza de la mayoría parlamentaria en nuestro Congreso para serlo", ha concluido la vicepresidenta segunda, que ha terminado resaltando que "hay gobierno de coalición progresista para rato".

"Y también le digo al señor Feijóo que como siga secuestrado por Vox y la extrema derecha, no va a llegar a la Moncloa en su vida", ha zanjado Díaz.