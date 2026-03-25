Díaz cree que Sánchez "defiende" el registro horario y critica que Economía se sitúe con las patronales

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, y el ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo. - Fernando Sánchez - Europa Press

MADRID 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha mostrado su "convicción absoluta" de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, defiende el Real Decreto del control horario, pese a la reticencias del Ministerio de Economía, a quien ha criticado por posicionarse "del lado de las patronales".

En una entrevista en 'Hora 25' de Cadena Ser, Díaz ha asegurado que Sánchez anunció la medida "hace dos septiembres" en el Instituto Cervantes. "Tengo clarísimo que el presidente defiende esta medida; tanto la defiende como que llegó al Consejo del Ministro, se debatió durante cuatro horas en el Congreso de los Diputados", ha afirmado.

No obstante, ha recordado que el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ha "emitido dos informes" que "hablan con bastante claridad posicionándose en contra". "No del registro horario, sino de lo que es más grave, de la realidad", ha criticado.

En este punto, ha tildado de "inaudito" que el departamento que dirige Cuerpo "se coloque del lado de las patronales que incumplen las horas extras en nuestro país". "Creo que los Ministerios de Economía están conformados en una doctrina ortodoxa", ha sostenido.

No obstante, ha reiterado que Sánchez "es una persona seria" que se comprometió con el control horario, por lo que ha trasladado su confianza en que la medida saldrá adelante.

TRABAJO HARÁ PEQUEÑOS CAMBIOS EN EL TEXTO

Las palabras de Díaz se producen después de conocerse que el Consejo de Estado ha emitido un dictamen desfavorable al proyecto de Real Decreto que reforma el registro horario. En dicho dictamen, al que ha tenido acceso Europa Press, el órgano consultivo del Gobierno hace mención a los informes desfavorables al proyecto que ha presentado el Ministerio de Economía.

En concreto, Economía valora desfavorablemente la puesta en marcha del registro horario impulsado por Trabajo al entender que se necesita un periodo transitorio más amplio para su aplicación (la norma da 20 días desde su publicación en el Boletín Oficial del Estado para su implementación) y herramientas que minimicen el impacto operativo para las pymes, así como que se tenga en cuenta la realidad de cada sector.

En esta línea, el Ministerio de Economía ve necesario revaluar la necesidad de imponer cargas burocráticas adicionales a las empresas.

El Departamento que dirige Carlos Cuerpo advierte además en sus informes de que las pymes se verán obligadas a implantar sistemas digitales que precisan licencias de software, costes de puesta en marcha y dificultades iniciales, además de la formación de los trabajadores. Por ello, propone que sea la propia Administración la que desarrolle un sistema o aplicación pública accesible en su coste para las empresas, siguiendo el modelo de la factura electrónica.

Con todo, Cuerpo ha afirmado este martes que la reforma es un objetivo "ambicioso pero compartido" dentro del Gobierno, aunque se ha mostrado partidario de ayudar a las pymes para su implementación.

Por su parte, el Ministerio de Trabajo ha asegurado que amoldará con pequeños cambios el texto del Real Decreto, pero sin desnaturalizar la norma ni renunciar a dos aspectos esenciales: que sea digital y accesible para la Inspección de Trabajo.

Según han indicado fuentes de Trabajo, los pequeños cambios que se introducirán irán en la línea de introducir una mayor énfasis en que el tratamiento de datos que derive del registro tiene que ser respetuoso con la protección de datos, para anticiparse a las futuras batallas legales que la CEOE ya ha indicado que dará, o dejar claro que la negociación colectiva puede colaborar a la hora de establecer mecanismos de adaptación de las obligaciones de registro a sus distintos ámbito.