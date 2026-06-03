Díaz destaca el papel de la OIT en la defensa del trabajo decente en su visita a su sede, en Ginebra

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, con Oliver Röpke, director de la Oficina de Actividades para los Trabajadores de la OIT - MINISTERIO DE TRABAJO

MADRID 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha viajado este miércoles a la sede de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en Ginebra (Suiza).

En el marco de la 114ª reunión de la Conferencia Internacional del Trabajo de la OIT 2026, Díaz se ha reunido esta mañana con Oliver Röpke, director de la Oficina de Actividades para los Trabajadores de la OIT.

"Defender el sistema multilateral y la OIT es una tarea imprescindible para que los derechos humanos sean la clave de un mundo basado en el derecho internacional y el trabajo decente", ha subrayado la vicepresidenta segunda en sus redes sociales.

La ministra de Trabajo se reunirá también este miércoles en la sede de la OIT con Laura Thompson, subdirectora general de Relaciones Exteriores y Corporativas de la OIT; Peter Van Rooji, director regional de la Oficina Regional para Europa y Asia Central de la OIT; Juan Castillo, ministro de Trabajo y Seguridad Social de Uruguay, y Catelene Passchier, presidenta de la Conferencia por parte de los trabajadores.