Díaz dice que la regularización suavizó la caída del empleo en agosto pero elevó el paro más de lo habitual

Archivo - La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha afirmado este miércoles que las nuevas altas en las oficinas de empleo de extranjeros regularizados hicieron que el paro subiera en agosto algo más de lo habitual (+44.419 desempleados), al tiempo que ha subrayado que la caída de la afiliación (-162.840 cotizantes) ha sido menor de lo esperado por este mismo proceso.

En su valoración de los datos del mercado laboral del octavo mes del año, la vicepresidenta ha explicado que el paro sube en agosto algo más de lo habitual porque "parte de esas personas se inscriben por vez primera en las oficinas de empleo" tras acceder a su regularización extraordinaria.

Paralelamente, Díaz ha señalado que la bajada de la afiliación "ha sido menor que lo habitual por la regularización de las personas migrantes", asegurando que "en condiciones normales habría bajado más". A su juicio, se trata de "otro efecto positivo de un proceso que incorpora a cientos de miles de personas con plenos derechos al mercado laboral".

Pese al comportamiento estacional del mes de agosto tras el fin de las vacaciones, la titular de Trabajo ha puesto en valor la fortaleza del empleo.

"El paro en España se ha reducido en el último año en 70.593 personas, esto es un 2,9% menos, y tenemos 710.000 parados menos en el mercado laboral que en 2019", ha resaltado, destacando asimismo que la afiliación sube en 679.023 personas en los últimos doce meses hasta marcar "la más alta para un mes de agosto desde que hay registros".

En esta misma línea, la vicepresidenta ha recordado que en la serie desestacionalizada la afiliación subió en 83.844 personas en agosto y que España registra "la cifra de paro más baja para un mes de agosto desde el año 2007", situándose por debajo de la barrera de los 2,4 millones de desempleados (2.355.918 parados).

"El paro juvenil sigue por debajo de las 170.000 personas. Y el paro femenino, aunque sube este mes, se mantiene en su nivel más bajo desde el año 2008", ha enfatizado Díaz.

EL 38,5% DE LOS CONTRATOS SON INDEFINIDOS

La ministra de Trabajo ha hecho hincapié en el impacto de las reformas estructurales en el mercado de trabajo, asegurando que "el empleo con derechos se sigue consolidando". "El 38,5% de los contratos firmados son indefinidos, frente al 8,5% de antes de la reforma laboral. La reforma laboral sigue transformando el mundo del trabajo", ha recalcado.

En materia de protección social, la vicepresidenta ha valorado el dato de cobertura de las prestaciones por desempleo, que alcanza un nuevo máximo del 86,8%. "El 86,8% de las personas en desempleo están protegidas", ha celebrado.

Por último, Yolanda Díaz ha garantizado que el Ejecutivo mantendrá la agenda de reformas en el ámbito laboral: "Como siempre digo, no nos conformamos. Queremos ir más allá. Estamos demostrando que es el empleo el que tira de la economía española. Y vamos a seguir garantizando y ampliando derechos para que las personas trabajadoras y sus familias puedan vivir mejor", ha concluido.