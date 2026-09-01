Pepe Álvarez (UGT) reivindica que Asturias lidere la industria de la defensa en el país: "España se lo debe"

El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, y el presidente del Principado, Adrián Barbón, se saludan al inicio de la escuela internacional de verano Manuel Fernández López 'Lito' en Oviedo - JUAN VEGA - EUROPA PRESS

OVIEDO 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, ha reivindicado este martes el papel de Asturias en el futuro de la industria de la defensa en España, y ha asegurado que el Principado "tiene que llevarse una tajada muy importante" en lo referido a esta industria. "España se lo debe a Asturias y yo creo que esta es una oportunidad que no se puede dejar escapar", ha enfatizado.

En unas declaraciones a los medios en la inauguración de la escuela internacional de verano Manuel Fernández López 'Lito' en Oviedo, Álvarez ha asegurado que Asturias cuenta con profesionales cualificados para impulsar esta industria, además de tradición industrial y una Universidad con "una potencia extraordinaria".

"Queremos que Asturias sea una de las comunidades del país más importante, sino la más importante en relación con la industria de la defensa". Para ello ha apostado por el futuro de la fábrica de Santa Bárbara Sistemas y de Indra.