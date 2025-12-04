Díaz, ante la mesa de permisos por duelo, insta a CEOE a elegir entre ayudar "o seguirle el juego al PP"

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz - Carlos Luján - Europa Press

MADRID 4 Dic. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha afirmado este jueves, ante la mesa de diálogo social que se celebrará esta tarde para abordar los permisos por duelo, que la CEOE debe elegir entre ayudar a resolver problemas de empresas y trabajadoras "o seguirle el juego al PP".

En un mensaje en su cuenta de 'Bluesky', la vicepresidenta segunda ha colgado un breve vídeo del presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, extraído de una intervención suya de ayer, en la que, según Díaz, lanza ataques personales "para tapar su irresponsabilidad".

"Hoy hay mesa de diálogo sobre los permisos de duelo. La patronal debe elegir: resolver problemas de empresas y trabajadoras o seguirle el juego al PP (...) Nosotras lo tenemos claro: defendemos los derechos de la clase trabajadora", ha apuntado Díaz.

En la intervención a la que hace referencia la ministra en su mensaje de 'Bluesky', el presidente de la CEOE acusó al Ministerio que encabeza Yolanda Díaz de usar los fallecimientos para "hacer política", tras las últimas discrepancias entre Trabajo y la patronal española por la Mesa de Diálogo Social para reformar la Ley de Prevención de Riesgos Laborales.

"Lo que no puede ser es que es diálogo social para la ministra (Yolanda Díaz) cuando se hace lo que ella dice, y no es diálogo social cuando ella no lo dice, y de hecho ella es la que se ha levantado de la mesa, es decir, nosotros no nos hemos levantado", expuso Garamendi.

El Ministerio de Trabajo anunció hace unos días que cerraba la mesa de negociación con la patronal para reformar la Ley de Prevención de Riesgos Laborales por la actitud "dilatoria" de CEOE y Cepyme en la mesa tras 20 meses de negociaciones, por lo que la ley solo se negociará con las organizaciones sindicales.

Para Garamendi, acusar a las empresas y empresarios de que no les preocupada "nada" la salud de los trabajadores es "intentar manipular las cosas" para hacer "política", y ha asegurado que un ministerio debería estar para "ser responsable y trabajar en su área".

"Nosotros seguimos sentados, pero no podemos compartir que se nos quiera culpar de todo lo que pueda pasar en España porque le haga bien al ministerio", ha añadido.

Durante su intervención de ayer en los 'XII Premios Cepyme', el presidente de CEOE censuró que el Ministerio "prácticamente" culpe a los empresarios de los fallecimiento y utilice las muertes "para hacer política".

"Nosotros no lo vamos a aceptar cuando estamos siempre ahí cerca de nuestra gente y queremos y cuidamos a nuestra gente", añadió Garamendi, que aseguró que las empresas son las "primeras" que quieren trabajar y defender a los trabajadores.

En este sentido, para el presidente de la patronal, el Ministerio de Trabajo está en medio de un "monólogo social" y "culpando" a los empresarios de lo que pasa en España.

"Si nieva, la culpa es de los empresarios y tenemos que tener mucho cuidado de qué es lo que pasa, porque somos los responsables de si nieva. Si alguien resulta que tiene una depresión, la culpa también es de la empresa y de los empresarios y vamos a tener que ser los responsables", criticó.