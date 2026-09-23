Díaz presume de sus 30 acuerdos de diálogo social y reivindica su gestión en España para dirigir la OIT

1119510.1.260.149.20260923132919 La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz. - Alberto Ortega - Europa Press

MADRID 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha puesto en valor este miércoles los 30 "grandes acuerdos de diálogo social" alcanzados durante su gestión en el Gobierno de España para defender su candidatura a dirigir la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

Díaz, que ha participado en el evento interactivo público con las personas candidatas al puesto de director general de la OIT en Ginebra (Suiza) ha destacado su experiencia como abogada y su gestión al frente del Ministerio de Trabajo, así como su participación en directivas "clave" de la Unión Europea y en la primera aprobación de una resolución de Naciones Unidas sobre Economía Social.

"Me avala mi gestión", ha defendido Díaz, quien ha señalado que prácticamente todos los 30 acuerdos de diálogo social alcanzados durante su etapa en el Gobierno contaron con acuerdo tripartito. "Les digo que esto es posible", ha afirmado.

La vicepresidenta segunda también ha defendido la necesidad de "relanzar" y modernizar la OIT ante las crisis que atraviesa, entre ellas una situación financiera con un déficit de 363 millones de dólares y el retroceso de los derechos laborales en el mundo.

Así, Díaz, ha marcado como prioridad urgente para la OIT "resolver la gravísima crisis financiera" que atraviesa la institución multilateral.

Según ha argumentado, el organismo debe actuar en dos tiempos: atajar la falta de liquidez inmediata con una "mirada corta" para garantizar la gestión diaria y, en paralelo, articular una estructura de financiación "diversa y alternativa" que asegure el cumplimiento de sus compromisos tras sufrir recortes y falta de contribuciones por parte de algunos miembros. "No podemos cumplir con el mandato de la OIT sin tener las cuentas saneadas", ha aseverado.

La ministra ha apostado por situar el diálogo social y el "equilibrio permanente" entre empleadores y sindicatos en el centro de la acción del organismo para encarar los "retos de época" en el mercado laboral.

Entre ellos, ha hecho especial hincapié en la necesidad de recuperar la productividad global -señalando que ha caído del 1,8% al 1,2%- e impulsar el uso de la inteligencia artificial (IA) bajo criterios de democratización y gobernanza algorítmica consensuados entre empresas y trabajadores, junto con el abordaje de las transiciones justas y la lucha contra la informalidad laboral para reducir la desigualdad.

La titular de Trabajo ha reclamado una Dirección General de la OIT con un perfil ambicioso que evite que la institución quede relegada a "la esquina del sistema multilateral". Para ello, ha defendido una coordinación fluida y estrecha con el resto de organismos internacionales, señalando que resulta incomprensible una OIT que no converse de forma combinada con actores clave como la Organización Mundial del Comercio (OMC) o la Organización Mundial de la Salud (OMS).

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