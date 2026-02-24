Los directores de inversiones son los "mejor remunerados" en el mercado laboral español, según Robert Walters

Los roles estratégicos que lideran el sector bancario en España y sus salarios, según Robert Walters. - ROBERT WALTERS

MADRID, 24 Feb. (EUROPA PRESS) -

Los directores de inversiones son los "mejor remunerados" en el mercado laboral español, llegando a percibir cerca de 200.000 euros brutos al año, según un análisis de la firma global Robert Walters en un comunicado.

En el 'Estudio de Remuneración Global 2026' de Robert Walters la compañía ha analizado los puestos que están "mejor remunerados" del mercado laboral español y, los datos del estudio han revelado que estos salarios suelen estar vinculados a posiciones directivas y estratégicas.

En este contexto, los perfiles 'C-Level' y los directores con amplia experiencia en áreas críticas como 'M&A' (fusiones y adquisiciones) han destacado por su capacidad de aportar un valor añadido significativo a las organizaciones.

"El éxito futuro de las entidades bancarias dependerá de su capacidad para captar e integrar perfiles estratégicos que no solo gestionen el presente, sino que también impulsen la transformación necesaria para liderar el mercado en el largo plazo", ha asegurado la directora asociada en la división de servicios financieros en Robert Walters, Ana Reboiro.

En el caso de los directores de inversiones, pueden llegar a percibir cerca de 200.000 euros brutos al año, o de los directores de M&A que superan esta cifra y pueden llegar a contar con un variable del 100%.

Otros perfiles que destacan en el sector bancario son los directores comerciales con un sueldo bruto de entre 100.000 y 150.000 euros, directores de riesgos (80.000 a 150.000 euros brutos) o, los ya mencionados, directores de inversiones.

Por otro lado, las áreas y departamentos que han dado soporte a las firmas bancarias también han recibido paquetes retributivos más atractivos que en otros sectores. Un ejemplo de ello es el área de los recursos humanos, donde un director puede percibir un salario de unos 250.000 euros brutos anuales.

"El futuro del empleo en España está ligado a la capacidad de las organizaciones para atraer y fidelizar perfiles estratégicos que lideren la innovación", ha concluido Reboiro.