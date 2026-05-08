EEUU creó 115.000 empleos en abril y la tasa de paro se mantuvo sin cambios en el 4,3%

Archivo - Bandera de Estados Unidos. - Essdras M. Suarez/ZUMA Wire/dpa - Archivo

MADRID 8 May. (EUROPA PRESS) -

La economía estadounidense generó 115.000 nuevos empleos durante el mes de abril, algo por debajo de la cifra provisional de 178.000 nuevas contrataciones anotada en el mes de marzo, y la tasa de desempleo se mantuvo sin cambios en el 4,3%, según ha publicado este viernes el Departamento de Trabajo.

Los sectores de sanitario, transportes y almacenamiento y comercio minorista registraron los incrementos más importantes de nuevas personas trabajando, mientras que la contratación pública continuó disminuyendo. En concreto, el sector sanitario sumó un total de 37.000 empleos y transportes y almacenamiento hasta 30.000 nuevas personas empleadas.

En el caso de la tasa de desempleo, esta se situó en febrero en el 4,3%, lo que supone repetir el mismo dato de marzo, manteniéndose apenas sin cambios también en términos interanuales.

El país norteamericano contabilizó un total de 7,4 millones de personas desempleadas, en línea con la cifra del mes anterior. El número de parados de larga duración se elevó hasta los 1,8 millones --sin cambios intermensuales-- y supuso un 25,3% del total de personas sin empleos.

El número de personas empleadas a tiempo parcial por motivos económicos --que preferirían un trabajo a tiempo completo-- aumentó en 445.000 y se situó en los 4,9 millones en abril.

El salario medio por hora de los trabajadores estadounidenses apenas subió un 0,2% mensual; mientras que la semana laboral se incremento en 0,1 horas, hasta las 34,3 horas en abril.

Igualmente, el ministerio ha revisado a la baja la lectura de febrero en 23.000 empleos generados menos, pasando de -133.000 a -156.000; mientras que el dato de marzo fue revisado al alza en 7.000 puestos de trabajo, de los +178.000 a +185.000.