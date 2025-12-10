Las empresas españolas albergan buenas expectativas de empleo para el inicio de 2026, según Manpower

ManpowerGropup - MANPOWERGROPUP

MADRID 10 Dic. (EUROPA PRESS) -

Las expectativas netas de generar empleo en las empresas españolas se sitúan en un 19% en el primer trimestre de 2026, lo que supone una mejora de dos puntos porcentuales respecto al trimestre anterior y al mismo periodo de 2025, según el 'Estudio de Proyección de Empleo' de ManpowerGroup.

En la misma línea, el 35% prevé contratar a más empleados, el 44% plantea mantener igual sus plantillas y el 18% anticipa una reducción de sus equipos de trabajo.

Las empresas españolas afrontan el inicio del próximo año con optimismo, y muestran "confianza en sus planes de crecimiento", según el director general de Manpower España, Luis Miguel Jiménez, que advierte de la necesidad de que las empresas "se adapten a un entorno económico global cada vez más dinámico".

A pesar de la mejora respecto al periodo anterior, España continúa cinco puntos por debajo de la media global del 24% de las empresas que prevén aumentar sus plantillas, y se iguala a las expectativas de las economías europeas.

LA CONSTRUCCIÓN: MEJORES EXPECTATIVAS

Por sectores, el de la construcción encabeza las previsiones de contratación con unas expectativas del 38%, seguido de las finanzas y seguros (24%), la industria (22%) y la hostelería, que alcanza el 22% tras la campaña de Navidad.

Por otro lado, las peores previsiones están en el sector de telecomunicaciones, medios y entretenimiento, con un 0% tras la bajada de 22 puntos respecto al trimestre anterior, seguida de sanidad y sector público (10%) y energía y suministros (10%).

Por tamaño, las grandes empresas --de mil a 4.999 empleados-- lideran las previsiones, con expectativas del 32%, por encima del 21% de las expectativas generadas en las pequeñas empresas (diez a 49 empleados) y del 19% de las medianas compañías, de 250 a 999 empleados, mientras que las microempresas (menos de diez empleados) llegan al 10%.