Ericsson afronta este jueves la última reunión del ERE que afecta a 167 empleados en España

Archivo - FILED - 01 March 2022, Spain, Barcelona: The Ericsson logo shines in front of a pavilion during the Mobile World Congress trade fair. Photo: Matthias Oesterle/ZUMA Press Wire/dpa - Matthias Oesterle/ZUMA Press Wir / DPA - Archivo

MADRID 18 Feb. (EUROPA PRESS) -

Ericsson afronta este jueves, 19 de febrero, la última reunión del expediente de regulación de empleo (ERE) que, a falta de un día para cerrar el proceso, afecta a 167 trabajadores en España, una cifra que se ha reducido frente a la propuesta inicial de 180.

En un comunicado trasladado a la plantilla al que ha tenido acceso Europa Press, Ericsson plantea una indemnización acorde con la del despido improcedente prevista en el Estatuto de los Trabajadores (ET) para las personas de 55 años o menos, mientras que para las mayores de 63 años ofrece el mínimo legal, de 20 días por año trabajado con un tope de 12 mensualidades.

Asimismo, para las personas afectadas de entre 56 y 60 años propone prejubilaciones con el 70% del salario regulador fijo neto hasta los 63 años, mientras que para las comprendidas entre los 60 y los 63 años eleva dicho porcentaje al 75%.

STC ha presentado una propuesta, actualmente en debate, para las personas trabajadoras de entre 52 y 55 años, al tiempo que ha planteado la puesta en marcha de planes de recualificación y recolocación y el establecimiento de garantías de empleo.

"La empresa nos está planteando un periodo muy corto de adscripción voluntaria. Transcurrido dicho plazo, y en caso de no cubrirse las salidas previstas, procederá a ejecutar despidos forzosos. Desde STC consideramos que este planteamiento no favorece soluciones menos traumáticas para la plantilla", ha explicado la organización sindical a Europa Press.

En España, Ericsson cuenta con 2.264 trabajadores, "en su gran mayoría ingenieros altamente cualificados, que representan un activo estratégico para el desarrollo tecnológico y la competitividad del país", defiende STC.

La negociación finaliza este jueves y desde STC aseguran que van a mantener la transparencia en el proceso y tratarán hasta el "último momento" de conseguir unas condiciones que faciliten la voluntariedad, a través de la adopción de medidas "justas, proporcionadas y acordes" con la realidad económica de la compañía.

STC, como sindicato mayoritario en Ericsson España, está convocando concentraciones en las puertas de su sede central en Madrid, en el edificio Torre Suecia; la próxima, tendrá lugar mañana.