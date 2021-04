Escrivá pretende que el nuevo sistema de cotización de autónomos se aplique a partir del 1 de enero 2022

MADRID, 12 (EUROPA PRESS)

El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, ha afirmado que espera que el nuevo sistema de cotización por ingresos reales de autónomos se aplique a partir del 1 de enero de 2022 con periodo transitorio.

Así lo ha señalado durante su intervención en la Comisión del Pacto de Toledo en el Congreso, donde ha apuntado que en el primer bloque de reformas que el Gobierno pretende aprobar se incluirá la reforma del régimen de autónomos, dando cumplimiento con la recomendación número cuatro del Pacto de Toledo.

Escrivá ha explicado que el trabajo se está haciendo conjuntamente con el Ministerio de Hacienda y que partirá de 13 tramos para facilitar la máxima flexibilidad a cada trabajador, a alcanzar de manera progresiva durante periodo transitorio. Según el ministro, "cuantos más tramos, cada trabajador tiene más posibilidades de adaptación a su capacidad de pago".

Además, ha apuntado que la flexibilidad también será temporal, ya que "cada trabajador autónomo podría elegir provisionalmente su base de cotización en función de previsiones de rendimientos, con la posibilidad de modificar su elección varias veces a lo largo del año".

El objetivo es la búsqueda de equilibrio entre contributividad y número de tramos y ha señalado que especialmente relevante es en el caso de autónomos con ingresos por debajo del salario mínimo.

El ministro ha explicado que se reunió ya el año pasado con los representantes de las organizaciones de autónomos y se presentaron "ciertos detalles".

"No ha habido una, sino varias reuniones. He estado en varias de ellas personalmente. Después, lo que ha ocurrido es que los representantes de sindicatos y patronal han pedido hacer una mesa conjunta donde están sindicatos y autónomos y que le pareció bien a todas las partes y es en esa mesa específica en la que estamos trabajando ahora, no es que no lo hayamos hecho antes", ha dejado claro al representante del PP en el Pacto de Toledo, Tomás Cabezón.

Posteriormente, en su perfil de Twitter, el presidente de ATA, Lorenzo Amor, ha dejado claro que "mientras un 70% de los autónomos prevea que la recuperación de su negocio o actividad no va a llegar hasta bien entrado 2022 o incluso 2023, no va a apoyar la entrada en vigor de ningún sistema de cotización que le genere mayor carga de cotizaciones a la Seguridad Social" a los autónomos. "No es el momento", ha dejado claro Amor.