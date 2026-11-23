El presidente del PP y candidato a la Presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo. - Rober Solsona - Europa Press

MADRID, 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha asegurado que revalorizará las pensiones conforme al Índice de Precios al Consumo (IPC) si llega al Gobierno, incluso aunque la economía atraviese dificultades, y ha señalado que, en ese caso, tendrá que obtener los recursos de otras partidas del gasto público.

"Yo voy a revalorizar las pensiones conforme al IPC, sí o sí. Eso es una decisión estratégica, económica y la reitero hoy", ha afirmado en una entrevista en Informativos Telecinco, recogida por Europa Press, en la que también ha defendido las rebajas fiscales selectivas y ha advertido de posibles "sorpresas" en las cuentas públicas.

Preguntado expresamente por si mantendría ese compromiso aunque la economía fuera mal, Feijóo ha respondido: "Tendremos que sacar el dinero de otro sitio [...] del conjunto del gasto público".

El presidente del PP ha reconocido el desafío que supone para el sistema de pensiones la jubilación de la generación del 'baby boom', a la que pertenece, y ha defendido que la garantía de las prestaciones debe acompañarse de un aumento del número de cotizantes mediante una economía "sana". Como ejemplo, ha vinculado su propuesta de construir un millón de viviendas con la incorporación de 500.000 nuevos cotizantes.

Además, ha defendido un crecimiento basado en la inversión privada y extranjera y ha prometido ofrecer seguridad a los inversores. También ha apostado por impulsar sectores que, según ha señalado, están frenados por motivos ideológicos, como la vivienda, para aumentar el empleo y los ingresos por cotizaciones.

NO DESCARTA "SORPRESAS" EN LAS CUENTAS PÚBLICAS

En materia fiscal, Feijóo ha defendido que "bajar los impuestos de forma selectiva no supone una disminución de la recaudación" y ha argumentado que una mayor actividad económica y un incremento del empleo pueden compensar una menor tributación individual.

Sobre la situación actual de las cuentas públicas, ha advertido de que España está "en una habitación oscura" y no descarta encontrar "sorpresas" al analizarlas cuando llegue al Ejecutivo. Por ello, se ha comprometido a explicar a los ciudadanos la situación de las cuentas públicas. "Yo le contaré la verdad a los españoles. Yo no les voy a mentir", ha concluido.