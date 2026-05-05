Funcas destaca el "buen tono" del empleo en abril con el fuerte impulso de la construcción

Afiliados a la Seguridad Social, gráfico de Funcas - FUNCAS

MADRID 5 May. (EUROPA PRESS) -

La Fundación de las Cajas de Ahorros (Funcas) ha valorado el mantenimiento en abril del "buen tono" en el crecimiento del empleo pese al contexto de guerra, destacando el empuje en el sector de la construcción.

A partir de los datos de paro y afiliación publicados esta mañana por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, en los que se registra que la afiliación a la Seguridad Social aumentó en 223.000 personas, Funcas ha extraído lo que en términos desestacionalizados supone un incremento mensual de 48.000, uno de los más elevados de los últimos años.

Funcas subraya que la construcción ha sido el sector con mayor ritmo de creación de empleo en términos porcentuales, con un avance interanual del 4,7%, frente al 2,5% en servicios y el 1,9% en industria.

En abril, alrededor de dos tercios del empleo creado en términos desestacionalizados fue ocupado por trabajadores extranjeros, que han representado de media el 56% de los nuevos empleos entre enero y abril.

El paro registrado descendió en 62.668 personas en abril, lo que equivale a unos 12.000 en términos desestacionalizados, en línea con la tendencia de los últimos dos años. Los contratos firmados aumentaron un 10,3% interanual, con un 34% de indefinidos fijos-discontinuos, en línea con abriles anteriores.

En cuanto a prestaciones, el número de beneficiarios se situó en marzo en 1,78 millones, lo que significa un 3,4% menos interanual, mientras que la tasa de cobertura alcanzó el 78,77% (79,4% desestacionalizada). El gasto en prestaciones creció un 2,8% en el primer trimestre.