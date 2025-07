Función Pública y sindicatos ponen fin a las negociaciones para la OEP de 2025 sin acuerdo

Función Pública deberá aprobar la OEP 2025 en Consejo de Ministros sin el apoyo de UGT, CSIF y CCOO, según sindicatos

MADRID, 3 (EUROPA PRESS)

El Ministerio de Función Pública y las organizaciones sindicales UGT, CSIF y CCOO ponen fin a las negociaciones para la nueva Oferta de Empleo Público (OEP) de 2025 sin acuerdo, de manera que el Gobierno deberá aprobar la nueva OEP en Consejo de Ministros sin contar con el apoyo de los sindicatos, según ha podido saber Europa Press en fuentes sindicales.

Función Pública había convocado este jueves por la tarde a los sindicatos a una mesa de la Comisión Técnica de Temporalidad y Empleo para continuar negociando la OEP. En un principio, no se esperaba que esta mesa fuera la "definitiva", pues no era una reunión de la mesa de negociación, que es "donde se firman o no los acuerdos", sino de la Comisión Técnica.

Sin embargo, en el encuentro, el Ministerio encabezado por Óscar López no ha ofrecido una cifra global de la Oferta de Empleo Pública, según han indicado fuentes de UGT a Europa Press, razón por la que el sindicato ha rechazado sumarse al acuerdo.

Por su lado, en un comunicado, CSIF ha trasladado su rechazo a la OEP porque "reduce la creación de empleo neto, disminuye la oferta en promoción interna y mantiene la tasa de reposición". Fuentes de CCOO han indicado a Europa Press, a su vez, que las cifras que ha puesto sobre la mesa Función Pública son "soberanamente insuficientes".

Aunque en un principio Función Pública indicó que el número de plazas sería "similar" al de la OEP de 2024, que constó de unas 40.000, fuentes sindicales han indicado que la ausencia de una cifra global les hace prever que serán "menos" que en la pasada convocatoria.

LA NUEVA OEP CONTEMPLA CREAR SOLO 4.500 EMPLEOS NETOS EN LA AGE

Según CSIF, la oferta asciende a 20.000 plazas en la Administración General del Estado (AGE), 4.500 de empleo neto, menos de la mitad que el año pasado, lo que "impide analizar las plantillas con perspectivas de futuro".

"No basta con crear empleo neto, este tiene que ser en número suficiente para cubrir las pérdidas estructurales acumuladas en toda la AGE", indican desde CSIF.

El sindicato ha trasladado su rechazo a la OEP porque mantiene la tasa de reposición, lo que impedirá "reforzar ámbitos deficitarios conforme a las necesidades reales y perpetuará la tasa de temporalidad en la Administración del Estado".

Además, según CSIF, la OEP reduce la promoción interna significativamente con respecto a la oferta anterior y se excluye al personal laboral en el exterior. Además, no establece los cambios necesarios para garantizar el derecho de promoción de los empleados públicos pese al acuerdo suscrito en noviembre de 2022.

De igual manera, el sindicato ha recordado que la próxima oferta de empleo público contendrá una tasa adicional para el País Vasco, en concreto, para el ámbito de la Justicia, lo que permitirá a esta comunidad autónoma reforzar sus plantillas por encima de los criterios comunes para el resto.

42.000 PUESTOS PERDIDOS

Por su lado, CSIF ha denunciado que en las últimas dos décadas se han perdido 42.000 puestos de trabajo públicos -- 20.640 empleos en los últimos 10 años a los que se suman los 21.392 perdidos en la década anterior--.

De igual manera, ha criticado la "lentitud" de los procesos selectivos, que mantiene sin cubrir 28.400 plazas de personal laboral y funcionario de anteriores ofertas de empleo público, junto a otras muchas que se pierden porque "ya han caducado".

"Harían falta 10 ofertas de empleo público similares para recuperar el empleo perdido", recalcan desde el sindicato, que tildan la OEP de 2025 como "claramente inferior" respecto a la del año anterior.