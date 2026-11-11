Garamendi carga contra el Gobierno por "animar" a la huelga y dice que no ha tenido el éxito pretendido

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi- Ricardo Rubio - Europa Press

MADRID 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), Antonio Garamendi, ha cargado este miércoles contra el Gobierno por respaldar e impulsar la jornada de huelga general, calificándola de convocatoria "oficial", "atípica" y "preventiva", y ha advertido de que exigirán responsabilidades si la situación "se desmanda".

En declaraciones a Antena 3 recogidas por Europa Press, Garamendi ha censurado que miembros del Ejecutivo hayan alentado el paro: "Desde el Gobierno, la vicepresidenta segunda ha estado instando a la huelga y ayer mismo, en la Moncloa, dos ministros estaban animando a la huelga. ¿A la huelga contra quién? Esa es la pregunta", ha cuestionado Garamendi, que ha subrayado que "alguna responsabilidad tendrá el Gobierno" en cuestiones como la vivienda o los servicios públicos cuando "lleva ocho años gobernando".

Para el líder de la patronal, se trata de una situación inédita en la historia democrática reciente. "Llevamos 50 años de democracia, es la primera vez que estamos viendo esta historia, la primera vez yo creo que casi en el mundo, que hay una huelga preventiva", ha apuntado Garamendi al ser preguntado si este paro general es el último servicio de los sindicatos al Gobierno de Pedro Sánchez.

Garamendi ha indicado que las discrepancias deben dirimirse en el diálogo social y ha criticado que "se vaya a la calle" cuando los resultados electorales no acompañan: "Oye, las urnas son las que mandan, y si no me gustan las urnas voy a la calle... Hombre, esto yo creo que no es muy democrático", ha apuntado.

BAJADA DEL CONSUMO ELÉCTRICO DEL 6% HASTA LAS 11.00 HORAS

Como indicador del impacto real de la convocatoria, el responsable de la patronal ha recurrido a las cifras de Red Eléctrica, destacando que en el tramo de 9.00 a 11.00 horas la bajada del consumo energético ha sido del 6%, lejos de otros paros generales: "Normalmente en la huelga del año 14 era del orden del 15%", ha explicado.

Asimismo, ha señalado que durante la noche la caída de energía, donde se refleja la actividad de la gran industria, se ha limitado al 2,5%.

Garamendi ha precisado que el seguimiento es más visible en fábricas, donde hay más presencia sindical, mientras que entre los trabajadores autónomos "prácticamente no hay ninguna incidencia" y el pequeño comercio permanece abierto con normalidad, al igual que ocurre en la inmensa mayoría de los municipios españoles.

"En 8.000 pueblos que tenemos en España no hay ninguna incidencia", ha afirmado.

En cuanto a las arterias comerciales urbanas, ha puesto como ejemplo la Gran Vía de Madrid, donde ha apuntado que "estaba todo abierto", advirtiendo del impacto que puedan provocar los piquetes informativos si fuerzan cierres: "Está el derecho a no ir al trabajo, pero está el derecho a trabajar".

En este sentido, ha insistido en que si los comercios de Gran Vía están echando el cierre no ha sido por propia voluntad, sino por los piquetes y la manifestación que recorre la zona. "No creo que les hayan convencido de una forma muy tranquila (para que cierren)", ha subrayado en declaraciones posteriores a esRadio recogidas por Europa Press.

LA HUELGA NO HA TENIDO EL ÉXITO PRETENDIDO

Garamendi ha abundado en sus críticas a la convocatoria, calificándola de "huelga política incomprensible, en muchos casos convocada desde el Gobierno", y ha considerado que la protesta "no ha tenido todo el éxito que pretendía".

El líder de la patronal ha recordado que el impulsor inicial de la huelga, el Sindicato de Inquilinas, es una asociación y ha censurado el papel de las centrales sindicales tradicionales en este paro general: "Lo que sí ha pasado es que los sindicatos de clase con los que me toca trabajar, bueno, pues lo que han hecho ha sido buscar las fórmulas para que se le diera una cobertura legal (a la huelga). Creo que es un error".

Asimismo, el dirigente empresarial ha reclamado "que no haya violencia en las calles" y que los ciudadanos puedan desplazarse con libertad, advirtiendo de que "mucha gente si no va a la calle es porque efectivamente está con el temor de que algo que no le guste pueda pasar".