Garamendi cree que lo que ofrece el Gobierno no es un pacto de rentas y pide que se sienten "hablar de todo"

Advierte que "indexar los salarios al IPC generaría un problema de segunda ronda y un problema de futuro para el país"

BILBAO, 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, cree que lo que ofrece el Gobierno no es un pacto de rentas y ha pedido que se sienten "todos para hablar de todo". Además, ha advertido de que "indexar los salarios al IPC generaría un problema de segunda ronda y un problema de futuro para el país".

Garamendi, que ha participado el XXI Congreso de la Confederación Española de Directivos y Ejecutivos (CEDE) celebrado en el BEC de Baracaldo (Vizcaya), ha señalado que la patronal estaría "encantada" si hubiera un pacto de rentas, pero ha precisado que "se le está llamando pacto de rentas a algo que no lo es". En este sentido, ha denunciado que el Gobierno pretende que se acepte "pulpo como animal de compañía".

El máximo representante de la CEOE ha apuntado que el Ejecutivo está adoptando "muchas decisiones", como que las pensiones suban en función de la inflación, se habla del SMI cuando tocaba abordarlo en diciembre, propone una subida salarial a los funcionarios y avanza propuestas de aumento de fiscalidad para las empresas.

"Es que un pacto de rentas es hablar de todo esto. Si se quiere hablar de un pacto de rentas, hay que sentarse todos para hablar de todo", ha señalado en referencia al Ejecutivo, los partidos, sindicatos y empresarios.

En esta línea, ha dicho que todavía no ha visto que se haya llamado a la oposición para dialogar, y ha advertido de que un acuerdo de este tipo "no es una cosa de aquí a un año". "Lo que no me vale es repetir muchas veces 'pacto de rentas', pero hablamos de la negociación colectiva, que es un planteamiento de los convenios empresariales", ha manifestado.

Además, ha recordado que en estos momentos hay sectores cuya situación puede estar "mejor o peor". "De hecho, lo que vale son los convenios y se están firmando. En Álava se ha firmado hace tres días el convenio del Metal. Es una muy buena noticia", ha asegurado.

No obstante, ha avisado de que eso no significa que este acuerdo sirva para otros ámbitos. "Esto no es homogéneo y hay que ir trabajándolo mes a mesa, como hemos hecho siempre", ha apostillado.

IPC

Antonio Garamendi ha afirmado, además, que "no se pueden indexar los salarios al IPC, porque generaría un problema de segunda ronda y un problema de futuro para el país".

Garamendi, en una entrevista concedida a Radio Euskadi, recogida por Europa Press, se ha referido a la moderación que han experimentado los precios al consumo, y aunque cree que sigue siendo "un problemón enorme", ha apostillado que una inflación del 9% o del 6,2% de la subyacente (dos décimas menos), aunque es "elevadísima", supone "un buen dato" porque comienza a bajar del 10%. "Parece que se abre algún claro", ha destacado.

En cuanto a la propuesta del Gobierno de aumento salarial del 8% hasta 2024 a los funcionarios (una subida extra del 1,5% para 2022 que se sumaría al 2% que se aprobó el año pasado, un 2,5% para 2023 y finalmente un 2% en 2024), ha señalado que "está bien" que se conozca porque, "a veces, el Ejecutivo pide a las entidades privadas hacer un esfuerzo", mientras él plantea "una contención en este caso de salarios, es decir, más moderación".

"Vamos a evaluarlo, pero es como cuando en el salario mínimo dicen que hay que subirlo, pero sin embargo los contratos del Estado no se indexan en ese tipo de contratos en la parte salarial, de tal manera que las empresas han perdido casi el 30% del margen que podían tener. Es una referencia que nosotros luego vamos a seguir", ha manifestado.

A su juicio, hay que hablar "más bien de productividad o de competitividad en las empresas" porque, "mientras en el Estado hay una cosa que se llama 'déficit', en la empresa hay una cosa que se llama 'quiebra', si no funciona".