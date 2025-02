Garamendi dice que "no son los señores de las 40 horas" y que aceptar 37,5 no depende de ayudas a empresas

"Me alegro de que no sea un decreto-ley o un ómnibus porque podremos explicar a todos los grupos políticos nuestra posición"

MADRID, 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente de CEOE, Antonio Garamendi, ha afirmado este miércoles que los empresarios "no son los señores de las 40 horas" de jornada laboral y ha advertido de que aceptar o no la rebaja de la jornada máxima legal hasta las 37,5 horas semanales no depende de que se ayude econonómicamente a las empresas, como se llegó a proponer desde el Ministerio de Trabajo.

"Es que es una propuesta trampa, vamos a definirlo de alguna manera. No se cree nadie, no se cree absolutamente nadie, que los 23.000 millones de coste de la reducción de jornada los vaya a pagar el Gobierno, porque son 23.000 millones. Es más, es que no es sólo un tema de costes, en muchas empresas es un problema organizativo, de turnos", ha explicado.

Para Garamendi, "queda muy bonito" que el Gobierno diga que se preocupa por las pequeñas empresas y quiera ponerles ayudas por el "daño real" que les va a hacer. "Se pueden ahorrar las ayudas a las pymes si no haces el daño. Te voy a hacer daño, luego voy a ver si a ti te doy y al otro no le doy, yo creo que eso no es así", ha argumentado.

En declaraciones a la prensa durante su asistencia al acto de presentación de un libro en la sede de la patronal, Garamendi ha vuelto a insistir en que la jornada laboral es un tema que debe dejarse en manos de la negociación colectiva, y en el que el Gobierno "no puede entrar aquí por ley".

"En los convenios colectivos se habla de incremento de salarios y se habla de reducción de horas. Por lo tanto, (...) que estos señores son los de las 40 (horas), no", ha remarcado Garamendi, que ha recordado que la jornada media laboral ronda ahora mismo las 38,3 horas semanales y que el 25% de los más de 4.500 convenios colectivos actuales ya tienen menos de 37,5 horas.

"Nosotros lo que hemos planteado y lo que planteamos es que esto no es un ámbito donde el Gobierno entre y diga que esto es por ley. Porque esto realmente ha funcionado bien como consecuencia de la negociación colectiva", ha subrayado.

El dirigente de la CEOE ha asegurado que la rebaja de la jornada laboral dañará en mayor medida a los autónomos y a las pequeñas empresas de menos de cinco trabajadores, que ya están destruyendo empleo por todas las subidas de costes laborales que están soportando y que se verán incrementados con la rebaja de jornada. "Es un coste prácticamente imposible para ellas", ha alertado.

"NO ES VERDAD QUE A MENOS HORAS MÁS PRODUCTIVIDAD"

Garamendi ha negado además que a menor horas, mayor productividad. "Depende en qué sector, sí, pero en muchos de ellos, no. Y especialmente los pequeños, pues son los que más van a sufrir", ha insistido el líder empresarial, que considera que el impacto más negativo de la rebaja de jornada será para los comercios de proximidad y de los pueblos, el campo y la hostelería.

El líder de la CEOE "se ha alegrado" de que el Gobierno haya aprobado la rebaja de jornada como un anteproyecto de ley, y no como un ómnibus o un decreto-ley, pues ese formato "abre un espacio" para que los empresarios hagan llegar a los grupos parlamentarios por qué se oponen a esta medida.

"Nosotros, legítima y moderadamente, con nuestras opiniones, explicaremos a todos los grupos políticos, y digo a todos, cuál es nuestra posición. Y el Parlamento decidirá. Si nos atiende, pues nos parecerá razonable, y si no nos atiende, será un error", ha remarcado.

El líder de CEOE ha señalado que no se trata sólo de abordar con los grupos la rebaja de jornada, sino también otros temas incluidos en el anteproyecto, como el registro horario.

"Vamos a explicar los temas y la legitimidad de cada grupo yo no voy a discutirla, nosotros intentaremos, lógicamente, que la gente nos atienda. Nos guste o no nos guste, la política en nuestro país a veces es un pequeño carrusel (...) Por lo tanto, no tengo ni idea de dónde puede acabar esto, lo que sí puedo decir es dónde estamos y qué es lo que vamos a plantear", ha afirmado.

Garamendi ha insistido en que, en nombre de las empresas españolas, de las grandes, medianas y sobre todo de las pequeñas, tiene que decir no a este anteproyecto para rebajar la jornada laboral por ley a 37,5 horas semanales.

Asimismo, ha criticado que el Gobierno haya practicado un "monólogo social" con la rebaja de jornada y que haya "jugado permanentemente con este tema desde el punto de vista de la comunicación". "Que no le llamen negociación o diálogo social a lo que no ha sido. El Ministerio ha tenido claro este tema y ha jugado políticamente con él desde el punto de vista de la comunicación, permanentemente", ha denunciado.