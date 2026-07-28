El gasto en pensiones alcanza la cifra récord de 14.432 millones en julio, un 6,2% más

Archivo - Un pensionista pasea con una garrota en una calle de Madrid. - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID, 28 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Seguridad Social destinó en el presente mes de julio la cifra récord de 14.431,9 millones de euros al pago de la nómina ordinaria mensual de las pensiones contributivas, un 6,2% más que en igual mes de 2025, según ha informado este martes el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

Esta nómina incluye la revalorización de las pensiones aprobada por el Gobierno para 2026. Con carácter general, la subida alcanza el 2,7%, en línea con el IPC medio entre diciembre de 2024 y noviembre de 2025.

La Seguridad Social ha abonado este mes 10.517.634 pensiones (+1,54%) a más de 9,5 millones de personas, de las que 6,73 millones son pensiones de jubilación; más de 2,3 millones son pensiones de viudedad; 1,06 son pensiones de incapacidad permanente; 336.294 de orfandad y 46.895 en favor de familiares.

LA PENSIÓN MEDIA DE JUBILACIÓN SUBE UN 4,5%

Según el Ministerio, la pensión media del sistema de la Seguridad Social se situó en julio en 1.372,2 euros mensuales, un 4,6% más que en el mismo mes del año anterior. Esta media incluye la cuantía de las distintas clases de pensión (jubilación, incapacidad permanente, viudedad, orfandad y en favor de familiares).

Por su parte, la pensión media de jubilación, que perciben más de dos tercios del total de pensionistas (6,7 millones de personas), alcanzó los 1.573,7 euros mensuales, un 4,5% más que en julio de 2025.

Por regímenes, el importe de la pensión media de jubilación del Régimen General es de 1.732,7 euros mensuales, mientras que en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos es de 1.061,2 euros. En la Minería del Carbón, la cuantía de la pensión media es de 3.003,9 euros, y de 1.738,1 euros en el Régimen del Mar.

En cuanto a la pensión media de viudedad, en julio alcanzó los 975,7 euros al mes.

Por su parte, la cuantía mensual de las nuevas altas de jubilación en el sistema ascendió a 1.666,4 euros de media, según los últimos datos disponibles, que son de junio.

CRECEN LAS JUBILACIONES DEMORADAS

Hasta julio de 2026, se han registrado 184.196 nuevas altas en pensiones de jubilación, de las cuales un 11,9% fueron jubilaciones demoradas voluntarias, lo que supone un punto porcentual más que al cierre de 2025 y 7,1 puntos por encima de las registradas en 2019.

Como consecuencia del retraso voluntario del momento del retiro y la menor anticipación, la edad media de acceso a la jubilación se sitúa en 65,4 años, cuando en 2019 era de 64,4. Hay que recordar que en 2022 entraron en vigor nuevos incentivos para la demora en el acceso a la jubilación y se reconfiguró el marco legal para la jubilación anticipada.

Además, el 68,2% de los nuevos jubilados accedieron con edad ordinaria (125.584).

La media de tiempo de resolución de los expedientes en junio (último dato disponible) fue de 7,2 días en el caso de la pensión de jubilación y de 8,8 días en el caso de las pensiones de viudedad. Hay que tener en cuenta que el plazo máximo de resolución en estos procedimientos es de 90 días tanto en las prestaciones de jubilación como en las de viudedad.

COMPLEMENTO PARA LA REDUCCIÓN DE LA BRECHA DE GÉNERO

En julio, más de 1,6 millones de pensiones cuentan con el complemento para la reducción de la brecha de género, en concreto 1.619.109 de las que un 71% de sus titulares son mujeres (1.149.739). El importe medio mensual de este complemento de la pensión es de 76,8 euros. Del total de pensiones complementadas, el 23,5% corresponde a pensionistas con un hijo (381.819); el 50,7% a beneficiarios con dos hijos (821.019); el 17,6% lo perciben con tres hijos (284.719) y, por con cuatro o más hijos, el 8,1% (131.522).

Este complemento, vigente desde febrero de 2021, consiste en una cuantía fija de 36,9 euros al mes por hijo, tras la revalorización aplicada en 2026. La solicitud debe realizarse en el momento en el que se solicita la pensión.

CLASES PASIVAS

Por otra parte, la nómina mensual de pensiones de Clases Pasivas ascendió a 3.514,7 millones de euros en el mes de junio (último dato disponible), debido al abono de la paga extra en este mes. Esta cifra supone un aumento de 197 millones de euros respecto a la del año anterior, un 5,9% más.

El número de pensiones en vigor fue de 739.646, que son 14.741 pensiones más que en el mismo mes del año anterior (2% de variación anual). Este tipo de pensión lo reciben 719.566 pensionistas.

El Régimen de Clases Pasivas del Estado incluye fundamentalmente al personal militar y al personal civil de la Administración General del Estado, de la Administración de Justicia, de las Cortes Generales y de otros órganos constitucionales o estatales, así como a funcionarios transferidos a las comunidades autónomas.