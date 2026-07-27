El Gobierno aprobará mañana una ley para garantizar la indemnidad de trabajadores que denuncien corrupción

Archivo - Una empleada pública. - GUSTAVO VALIENTE / EUROPA PRESS - Archivo

MADRID 27 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Ministros aprobará este martes una nueva ley que protegerá la indemnidad de los trabajadores que denuncien casos de corrupción en su entorno de trabajo, así como a su núcleo familiar.

El anteproyecto de ley modifica algunos artículos del estatuto de los trabajadores para garantizar que quienes denuncien corrupción en sus centro de trabajo no sufran consecuencias como despidos, amenazas o acosos.

Fuentes del Ministerio de Trabajo han señalado que el objetivo es que denunciar públicamente no tenga consecuencias y ampliar las causas de nulidad del despido.