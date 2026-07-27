El Gobierno aprobará este martes medidas para los trabajadores afectados por los incendios

Incendio forestal. - FEMP

MADRID, 27 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Trabajo y Economía Social trabaja en un real decreto ley de medidas de apoyo a los trabajadores que se vean afectados por catástrofes naturales, como los incendios forestales que se están produciendo en España, que será aprobado este martes en Consejo de Ministros.

El texto, en que el Ministerio aún está trabajando, incluirá una serie de medidas que apoyará a los trabajadores que hayan sufrido las consecuencias de los incendios como, por ejemplo, aquellos que hayan sido evacuados.

Según fuentes de Trabajo, algunas de las medidas planteadas son la duplicidad de los días de permiso por fallecimiento de un familiar --hasta los diez días--, un permiso laboral para quienes hayan sido evacuados aunque sus centros de trabajo funcionen con normalidad o una prestación nueva completamente a cargo del Ministerio.

Las medidas están enfocadas a proteger a quienes no puedan trabajar por motivos emocionales derivados de las situaciones climáticas, ya que, para aquellos afectados por situaciones específicas y tangibles ya tienen protección por otras vías, como ERTE de fuerza mayor o permisos.

La norma se diseñará para proteger a los trabajadores afectados por circunstancias de emergencia extrema y que sea el Estado el que se haga cargo de los gastos.