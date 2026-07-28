El Gobierno aprueba con 110 millones los planes integrales de empleo de Andalucía, Canarias y Extremadura

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, durante una rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, en el Palacio de la Moncloa, a 21 de julio de 2026, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID 28 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes, a propuesta del Ministerio de Trabajo y Economía Social, las subvenciones con cargo a los presupuestos del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) para dotar los planes integrales de empleo de las comunidades de Andalucía, Canarias y Extremadura con 110 millones de euros.

El Plan de Empleo de Andalucía contará con una subvención de 50 millones de euros, el de Canarias estará dotado de 45 millones de euros y el de Extremadura contará con 15 millones de euros.

Estos planes integrales tienen como objetivo, según ha indicado el ministerio liderado por Yolanda Díaz en un comunicado, hacer frente al desempleo estructural que sufren estas tres comunidades pese a la evolución positiva del empleo en el último año.

ESPECIAL ATENCIÓN A LOS COLECTIVOS CON MAYORES DIFICULTADES

"Las políticas activas de empleo aplicadas están dando resultados, contribuyendo a mejorar las cifras de empleo y a reducir el paro", ha señalado, explicando, que, sin embargo, este avance "debe consolidarse y profundizarse mediante una inversión continuada y estratégica en medidas que favorezcan la generación de empleo de calidad, con especial atención a los colectivos con mayores dificultades de inserción".

Las medidas concretas a desarrollar y el periodo de ejecución de estos planes, que podrán extenderse durante 2027, así como la aportación en 2026 citada para el Plan Integral de Empleo de Extremadura, se instrumentarán mediante un convenio a celebrar entre el SEPE y las comunidades autónomas.

Los planes enumerados tendrán, entre otros, los objetivos de generar empleo de calidad y riqueza o mejorar la calidad del empleo. En este sentido, el departamento ha apuntado que "no sólo se trata de cantidad, sino de mejorar las condiciones laborales, alcanzar salarios justos y aumentar las oportunidades de desarrollo profesional, a la vez que el empleador mejore o consolide su posición en el mercado".

Otros de los fines principales son desarrollar la empleabilidad de la población activa y fomentar la inclusión y diversidad, evitando la discriminación de los colectivos vulnerables, "prioritarios para garantizarles la igualdad de oportunidades en el acceso al empleo, con independencia de la edad, el sexo, la raza, la discapacidad o cualquier otra circunstancia de carácter personal, familiar o social".

Por último, también se pretende potenciar y consolidar los sectores estratégicos, estimular la transformación digital, mejorar los Servicios Públicos de Empleo e impulsar la transparencia.