El Gobierno aprueba un real decreto para el desarrollo reglamentario de la subida de las pensiones de 2026

(I-D) La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz. - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press

MADRID 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes un real decreto que permite el desarrollo normativo de la revalorización de las pensiones públicas de la Seguridad Social para el año 2026, que fue convalidada por el Congreso de los Diputados.

"Una medida que hoy, ante la incertidumbre que generan las consecuencias del conflicto en Oriente Medio, nos sirve para poner en valor que, pase lo que pase, nuestros pensionistas van a mantener el poder adquisitivo", ha remarcado la portavoz del Gobierno y ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

La titular de Seguridad Social ha recordado que fue esta misma medida la que permitió, también en 2023, que no se vieran perjudicados por la crisis inflacionista tras la invasión de Putin en Ucrania.

"Por todo ello, quiero lanzar un mensaje de tranquilidad, y es que el Gobierno toma decisiones en conjunto que nos preparan más y mejor ante cualquier escenario", ha enfatizado Saiz.

Con efectos retroactivos desde el 1 de enero, las pensiones contributivas y de clases pasivas suben este año un 2,7% y las pensiones mínimas, más de un 7%. No obstante, las pensiones con cónyuge a cargo y de viudedad con cargas familiares aumentan un 11,4%, igual que las pensiones no contributivas y el Ingreso Mínimo Vital (IMV), que también se revalorizan un 11,4%.

Este incremento del 2,7% para 2026 beneficia a los 9,4 millones de personas que reciben más de 10,4 millones de pensiones contributivas, además de a los más de 734.000 perceptores del Régimen de Clases Pasivas del Estado, cuyas pensiones también se revalorizan un 2,7%.

Según cálculos del Ministerio de Inclusión, la revalorización del 2,7% para este año supone, aproximadamente, 570 euros adicionales al año para una pensión media de jubilación, mientras que las pensiones medias del sistema aumentan en cerca de 500 euros anuales.

PENSIONES MÍNIMAS Y NO CONTRIBUTIVAS

Por su parte, las pensiones mínimas suben más del 7% en 2026 (+7,07%). No obstante, este porcentaje es mayor para pensiones con cónyuge a cargo y de viudedad con cargas familiares, que aumentan un 11,4%, al igual que las pensiones no contributivas y el IMV.

Las pensiones de vejez e invalidez (SOVI) se revalorizan también un 7,07% para 2026, con lo que alcanzan los 599,60 euros mensuales en el caso de las no concurrentes y los 582,10 euros mensuales para las concurrentes.

La pensión mínima de jubilación para titulares con 65 años o más en hogares unipersonales asciende a 13.106,80 euros anuales en 2026, frente a los 12.241,6 euros de 2025, y a 17.592,40 euros en los casos con cónyuge a cargo, por encima de los 15.786,4 euros de 2025.

Asimismo, la asignación por hijo a cargo o menor con discapacidad reconocida igual o superior al 65% alcanza en 2026 los 5.962,80 euros al año, mientras que la asignación por hijo a cargo o menor con discapacidad reconocida igual o superior al 75% se sitúa en 8.942,40 euros anuales, un 2,7% más.

Además, el decreto fija la pensión máxima en 3.359,60 euros mensuales ó 47.034,40 euros anuales, y la base máxima de cotización en 5.101,2 euros mensuales, un 3,9% más que en 2025.