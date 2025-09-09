El Gobierno avisa: si mañana se tumba la rebaja de jornada "no será un punto final, sino un punto y seguido"

La ministra portavoz, Pilar Alegría, durante la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Ministros de este martes, 9 de septiembre - Carlos Luján - Europa Press

MADRID 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Educación y portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, ha afirmado este martes que si mañana triunfan en el Congreso las enmiendas de totalidad de PP, Vox y Junts a la rebaja de la jornada laboral y se devuelve el texto, "no será un punto final, sino un punto y seguido".

"Si hay una política prioritaria o una apuesta clara de este Gobierno desde el primer momento ha sido la de trabajar siempre para mejorar las condiciones de la clase trabajadora de este país. Y es la senda que vamos a seguir caminando siempre. Por lo tanto, si mañana esa votación no sale adelante, para nosotros en absoluto es un punto y final, es un punto y seguido", ha advertido Alegría.

Así, la ministra ha indicado que, aunque parece que la votación de mañana no saldrá adelante, el Gobierno seguirá hablando y trabajando con los agentes sociales para continuar mejorando las condiciones laborales de los trabajadores.

"Vamos a ver lo que pasa en esa votación. Creo que las cartas están bastante claras, pero creo que también es importante que cada grupo parlamentario, que cada partido político, se retrate frente a una medida que sólo tiene un objetivo: mejorar las condiciones laborales de 12,5 millones de trabajadores", ha añadido la ministra.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, Alegría ha subrayado que todos los avances sociales logrados en los últimos años "nunca han sido fáciles", pues el principal partido de la oposición, el PP, nunca ha dado "el apoyo, el aplauso y el voto" a medidas como la reforma laboral, la revalorización de las pensiones o la subida del salario mínimo interprofesional (SMI).

Dentro de la complejidad que supone la distribución política del Parlamento, la ministra ha asegurado que "hay una mayoría que apuesta por que este país siga avanzando frente a una minoría, que está perfectamente delimitada en la derecha y en la ultraderecha, que apuestan por claros retrocesos en materia económica y laboral".