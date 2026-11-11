El Gobierno de Cantabria cifra en un 2,8% el seguimiento en sanidad y en un 7,2% en educación

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SANTANDER, 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Cantabria ha cifrado en una media de un 5,5% el seguimiento en el turno de mañana de la huelga general convocada este miércoles por CCOO y UGT en su ámbito competencial.

En concreto, ha sido de un 7,25% en el sector educativo y de un 2,8% en el sanitario. Además, la ha secundado el 9,58% del personal de la Administración General y el 2,48% del de la Administración de Justicia, según sus datos.

En el caso de salud, el Ejecutivo ha precisado que el paro ha sido seguido por el 2,9% del personal de Servicios Generales; el 5,5 de Atención Primaria; el 2,1% del que trabaja en el Hospital Universitario Marqués de Valdecilla; el 2,5% del que lo hace en el Hospital de Laredo; y el 3,5% del empleado en los hospitales Sierrallana y Tres Mares.

Unos datos que contrastan con los ofrecidos por los sindicatos convocantes que, aunque no han precisado por sectores, estiman entre un 40 y 50% la acogida en algunos de ellos.