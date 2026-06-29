El Ejecutivo desbloquea la jubilación parcial para el personal laboral de la Administración

Archivo - Banderas la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF). - Cézaro De Luca - Europa Press - Archivo

MADRID 29 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Ministros ha aprobado este lunes un real decreto-ley que desbloquea la jubilación parcial para el personal laboral de las administraciones públicas, según han indicado los sindicatos.

CSIF ha celebrado esta aprobación y destaca que la jubilación parcial era un derecho "bloqueado" en la última reforma en materia de pensiones, derivada del acuerdo entre Gobierno, CCOO y UGT, que "no tuvo en cuenta los requisitos de selección de personal de las administraciones públicas".

Asimismo, CSIF ha recalcado en una nota de prensa que cuando se produjo el bloqueo, acudió a la justicia y los tribunales determinaron que CCOO y UGT "no había tenido en cuenta las particularidades del empleo público y sus limitaciones".

CSIF exigió una solución al bloqueo durante la negociación del Acuerdo Marco por la mejora del empleo público y el servicio a la ciudadanía, así como la regulación de dicha modalidad de jubilación para el personal funcionario y estatutario.

En este sentido, mantuvo una reunión el pasado 11 diciembre con el ministro de Función Pública, Óscar López, y el 3 de marzo pidió al Gobierno la aprobación de un Real Decreto-Ley que regulase la modaliad de jubilación para el personal funcionario y estatutario, así como que se regulase en el mismo medidas transitorias para que el personal laboral pueda acogerse de manera inmediata a la jubilación parcial con contrato de relevo.

Asimismo, el pasado 11 de junio CSIF se movilizó en solitario frente al Ministerio de Hacienda exigiendo el desbloqueo inmediato de este derecho.

CCOO PIDE AL GOBIERNO QUE CUMPLA SUS COMPROMISOS

Por su parte, desde CCOO señalan que, desde el momento en que el Ejecutivo adoptó decisiones "que ignoraron la especificidad del empleo público y los principios constitucionales que lo rigen", se generó un escenario "profundamente lesivo para miles de empleados públicos laborales" que, pese a tener reconocido el derecho a la jubilación parcial, "se han visto impedidos en la práctica de ejercerlo".

En este sentido, CCOO señala que ha denunciado la situación durante meses, calificándola de "inaceptable e injustificable". Sin embargo, CCOO denuncia que el problema "está lejos de resolverse totalmente", ya que el Gobierno mantiene un "incumplimiento manifiesto" al no haber recuperado aún la jubilación parcial para el personal funcionario y estatutario, tal y como se comprometió en el Acuerdo para una Administración del Siglo XXI.

Por eso, CCOO recuerda que los acuerdos firmados obligan a las partes y que el Gobierno central tiene "la responsabilidad ineludible de remover todos los obstáculos políticos y administrativos que están impidiendo que el personal funcionario y estatutario pueda acceder a la jubilación parcial".

Así, advierte de que "no tolerará este incumplimiento y que no permanecerá impasible ante una nueva dilación", añadiendo que ya está planificando acciones de presión para obligar al Gobierno a cumplir sus compromisos.