El Ibex 35 se da la vuelta al cierre y pierde los 20.200 puntos

Vista del interior del Palacio de la Bolsa de Madrid, a 5 de agosto de 2026, en Madrid (España). - Ricardo Rubio - Europa Press

MADRID 13 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ibex 35 ha imitado el mismo movimiento que tuvo el miércoles. La sesión ha finalizado con una caída del 0,18%, hasta los 20.168,6 puntos, pese a que en el primer tramo de negociación estaba en positivo, progresando un 0,63%.

Las autoridades de Irán y Estados Unidos han protagonizado en las últimas horas un cruce de desmentidos sobre el estado del estrecho de Ormuz, después de que el presidente norteamericano, Donald Trump, asegurara que éste se encuentra bajo "control total" de su Administración, en medio de las dificultades para que las partes retomen las conversaciones.

"Ahora mismo tenemos el control total del estrecho de Ormuz. Ellos (los iraníes) no lo controlan. Nosotros tenemos el control total. Es nuestro", subrayó el mandatario estadounidense en declaraciones a los medios.

La Autoridad del Estrecho del Golfo Pérsico (PGSA, según sus siglas en inglés), el organismo creado el pasado mayo por Teherán para gestionar el tráfico marítimo a través de Ormuz, ha asegurado que "las afirmaciones y las publicaciones repetidas de los responsables estadounidenses de que el estrecho de Ormuz ya no está bloqueado no cambian la realidad".

En Europa, antes de la apertura del mercado, se ha publicado el dato definitivo de la inflación de España del mes de julio, que finalmente ha sido del 3,6%, cuatro décimas más que en el mes anterior y una décima por encima de lo esperado.

Asimismo, se han conocido los datos preliminares del PIB de Reino Unido, que muestran un crecimiento del 0,4% en el segundo trimestre, dos décimas por debajo de la expansión trimestral registrada en el trimestre previo.

Fuera el ámbito macro, antes de la apertura del mercado, OHLA ha comunicado que obtuvo un beneficio neto atribuible de 0,5 millones de euros en los seis primeros meses de 2026, frente a las pérdidas de 29,7 millones de euros registradas en el mismo periodo del año anterior, a pesar del impacto del resultado desfavorable de un litigio de una de sus obras en Nueva York.

Por su parte, Digi Spain Telecom, que opera como la filial española del grupo rumano de telecomunicaciones Digi Communications, tuvo unas pérdidas netas atribuidas de 14,5 millones de euros en los primeros seis meses de 2026, lo que supone multiplicar por 14,1 (+1.310%) los números rojos de un millón de euros que se anotó en el mismo periodo del ejercicio precedente.

Además, el consejero delegado de OHLA, Tomás Ruiz, ha avanzado que la compañía interpondrá una demanda contra el grupo Villar Mir el próximo mes de septiembre, con el objetivo de recuperar la deuda que los antiguos accionistas de OHLA tienen pendiente de pago.

Siguiendo con la actualidad empresarial, Técnicas Reunidas se ha adjudicado un contrato en Oriente Medio valorado en 1.650 millones de dólares (1.430 millones de euros) para construir las instalaciones de una planta de gas.

Los valores que más han caído este jueves han sido Acciona (-2,05%), Solaria (-1,90%), Ferrovial (-1,61%), Iberdrola (-1,46%), Amadeus (-1,22%), ArcelorMittal (-0,75%) y ACS (-0,72%). Del lado contrario, los valores alcistas han estado liderados por Repsol (+1,42), Banco Sabadell (+1,07%), Aena (+1,05%), Grifols (+0,74%) y Acerinox (+0,72%).

El resto de los principales mercados europeos también ha cerrado la sesión en negativo. Londres se ha dejado un 0,56%; París, un 0,28%; Fráncfort, un 0,12%; y Milán, un 0,01%.

El barril de Brent se situaba en los 88,1 dólares, un 0,99% menos, mientras que el West Texas Intermediate (WTI) alcanzaba los 82,37 dólares, un 1,03% menos.

En el mercado de renta fija, el rendimiento del bono soberano con vencimiento a 10 años ha alcanzado el 3,561%, frente al 3,600% del cierre del miércoles. De esta forma, la prima de riesgo ha alcanzado los 43 puntos básicos.

En el mercado de divisas, el euro se apreciaba levemente frente al dólar al cierre de la sesión europea, hasta cruzarse en un tipo de cambio de 1,1530 dólares por cada euro.