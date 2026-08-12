Norma de envases de la UE: cuándo desaparecerán los sobres de ketchup en bares y se pagará un depósito por las botellas

Archivo - (Foto De ARCHIVO) Ugr Los Plásticos De Botellas Y Latas - UNIVERSIDAD DE GRANADA - Archivo

MADRID 12 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Unión Europea comienza a aplicar este miércoles, 12 de agosto, el nuevo reglamento europeo sobre envases y residuos de envases. La norma, de aplicación directa en todos los Estados miembros, sustituye al marco que regía desde 1994 y fija obligaciones progresivas para fabricantes, distribuidores, supermercados, bares, restaurantes y hoteles.

El Reglamento (UE) 2025/40 entró en vigor en febrero de 2025, pero su aplicación general comienza ahora, tras un periodo transitorio de 18 meses. Gran parte de las medidas con mayor impacto para los consumidores y los negocios se desplegarán entre 2027 y 2040.

¿QUÉ CAMBIA DESDE ESTE MIÉRCOLES?

Desde hoy no podrán introducirse en el mercado envases destinados a entrar en contacto con alimentos que contengan sustancias perfluoroalquiladas y polifluoroalquiladas -conocidas como PFAS o "químicos eternos"- por encima de los límites fijados por la norma.

La restricción afecta, por ejemplo, a ciertos envases de papel o cartón con tratamientos resistentes a la grasa o a la humedad. No supone una prohibición absoluta de todos los PFAS en cualquier producto, sino que se aplica a los envases que superen los umbrales establecidos por el Reglamento.

Asimismo, entran en aplicación nuevas obligaciones de información para garantizar la trazabilidad de los envases, de forma que las autoridades puedan identificar a su fabricante cuando detecten un producto que incumple las normas europeas.

En este último caso, Bruselas ha aclarado que la información requerida no tendrá necesariamente que aparecer directamente sobre el producto, sino que podrá incluirse en documentos de entrega o envío, por lo que las empresas no tendrán que modificar inmediatamente el etiquetado de los productos que ya comercializan.

En este periodo inicial, Bruselas ha pedido a las autoridades nacionales que ante posibles incumplimientos de las obligaciones que empiezan a aplicarse este miércoles recurran primero a advertencias y concedan a las empresas un plazo para corregirlos, en lugar de imponer directamente sanciones o retirar sus productos del mercado.

¿QUÉ PASARÁ CON EL KETCHUP Y LOS ENVASES DE PLÁSTICO EN BARES?

A partir del 1 de enero de 2030, la UE prohibirá determinados formatos de envases de plástico de un solo uso. Entre ellos figuran las dosis individuales de condimentos, conservas, salsas, azúcar o leche para el café utilizadas en bares, restaurantes y otros establecimientos de hostelería.

La restricción también alcanzará determinados envases para el consumo en el propio establecimiento de hostelería, como bandejas, platos y vasos. No obstante, estas prohibiciones no se extenderán de forma general a las monodosis vendidas en supermercados para el consumo doméstico.

Asimismo, en algunos supuestos, se prohibirán los envases de plástico de un solo uso para frutas y hortalizas frescas en cantidades inferiores a 1,5 kilos y los pequeños envases de cosméticos e higiene de un solo uso ofrecidos en hoteles y otros establecimientos de alojamiento, como botellitas de champú.

¿QUÉ PASARÁ CON LAS MONODOSIS DE CAFÉ?

A más tardar el 12 de febrero de 2028, las bolsitas permeables de té y café y las unidades monodosis de bebidas que se ablandan después de su uso deberán cumplir los requisitos de compostabilidad industrial establecidos por la norma.

El Reglamento considera como envases tanto estas unidades como las monodosis no permeables utilizadas en máquinas de café o té. Sin embargo, la norma no establece que las cápsulas rígidas de café tengan que desaparecer o ser sustituidas por cápsulas compostables en 2028.

¿CÓMO CAMBIARÁN LAS BOTELLAS DE PLÁSTICO?

Las botellas de bebidas de plástico de un solo uso deberán incorporar, desde el 1 de enero de 2030, al menos un 30% de plástico reciclado procedente de residuos posconsumo. El porcentaje se calculará por tipo y formato de envase como promedio anual por planta de fabricación.

La exigencia será más elevada en 2040, cuando el mínimo previsto para estas botellas alcanzará el 65%. El Reglamento también establece objetivos diferenciados para otros envases de plástico, en función de si son sensibles al contacto -por ejemplo, si se destinan a alimentos-, del material empleado y de su formato.

NOVEDADES PARA EL CONSUMIDOR

A más tardar el 12 de febrero de 2027, los establecimientos que vendan comida preparada o bebidas para llevar deberán disponer de un sistema que permita al cliente utilizar su propio recipiente reutilizable.

Un año después, el 12 de febrero de 2028, esos negocios deberán ofrecer también la opción de recibir los pedidos para llevar en un envase reutilizable integrado en un sistema de reutilización. En principio esta segunda obligación no se aplicará a las microempresas.

Desde el 1 de enero de 2029, los países de la UE deberán contar, como regla general, con sistemas de depósito y devolución para botellas de plástico y latas de bebidas de un solo uso de hasta tres litros. El consumidor pagará un depósito al comprarlas y lo recuperará al devolver el envase vacío. La medida busca alcanzar una recogida separada del 90% de esos envases.