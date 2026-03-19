El Gobierno desbloqueará en breve la jubilación parcial para el personal laboral, según CSIF

Archivo - El presidente de la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), Miguel Borra - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID 19 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) prevé que el Gobierno desbloquee de manera "inminente" el derecho a la jubilación parcial del personal laboral a través de la aprobación de un Real Decreto-ley que permitiría la contratación temporal de trabajadores relevistas.

La jubilación parcial es una modalidad que permite a los trabajadores de 60 años o más reducir su jornada laboral entre un 25% y un 75% mientras comienzan a cobrar una parte proporcional de su pensión. Generalmente, esta modalidad de jubilación requiere un contrato de relevo con otro trabajador para cubrir las horas no trabajadas por el jubilado parcial.

El sindicato ha recordado en un comunicado que el personal laboral vio bloqueado su derecho a la jubilación parcial en la última reforma de pensiones, pues dicha reforma no tuvo en cuenta que, en las Administraciones Públicas, el relevista, cuya relación laboral debe ser indefinida, tiene que haber superado, con carácter previo, un proceso selectivo que garantice los principios de igualdad, mérito y capacidad.

CSIF, que ha sido convocado el próximo 24 de marzo a una reunión del IV Convenio Único de la Administración General del Estado, donde prevé que se desbloquee este derecho, señala que los propios Tribunales han sentenciado que, "aunque la administración quiera reconocer el citado derecho, se encuentran atadas de pies y manos, ya que el texto legal no ha tenido en cuenta las particularidades del empleo público y sus limitaciones".

Ante esta situación, CSIF ha propuesto que se puedan seguir realizando contrataciones temporales de relevistas de forma transitoria hasta que las plazas puedan ser cubiertas definitivamente en las correspondientes ofertas de empleo público. "Todo parece indicar, por la documentación intercambiada en la negociación que esta va a ser la solución", señala el sindicato en un comunicado.

De este modo, CSIF estima que el Gobierno aprobará "de manera inminente" un Real Decreto-ley para establecer la posibilidad de llevar a cabo contrataciones temporales de relevistas, que posteriormente se convocarían en la siguiente oferta de empleo público para la cobertura definitiva de la plaza.

"Esta propuesta se la trasladamos al ministro de Función Pública, en la reunión bilateral que mantuvimos el pasado 11 de diciembre de 2025", defienden desde CSIF.

Además de desbloquear esta situación, CSIF afirma que las principales novedades del acuerdo para el IV Convenio Único de la Administración General del Estado que se firmará con Función Pública recogerán sus reivindicaciones en lo referente a la eliminación de periodos de carencia, acumulación del total de la reducción en un solo tramo y aumento hasta el 75% de la reducción de jornada.

Además, se ampliará la aplicación de esta modalidad de la jubilación parcial hasta tres años antes de cumplir la edad ordinaria de retiro.

En todo caso, una vez firmado el acuerdo, CSIF subraya que seguirá reivindicando la extensión de esta modalidad de jubilación para el personal funcionario y de la sanidad, que lo tienen bloqueado desde el año 2012, como consecuencia de los recortes derivados de la crisis de 2010. "Este recorte se eliminó en 2023, y tras más de tres años aún no se ha restituido este derecho", sostiene el sindicato.

En este sentido, la organización que dirige Miguel Borra denuncia que el Congreso de los Diputados mantiene congelada la tramitación del proyecto de Ley de Función Pública, que reconoce nuevamente este derecho a funcionarios y estatutarios tras una enmienda del Grupo Parlamentario Socialista propuesta por CSIF.

Por tanto, ante la situación de parálisis en el Parlamento, el sindicato insta al Gobierno a utilizar otro tipo de norma que permita superar "la discriminación que sufren a día de hoy los funcionarios y estatutarios".